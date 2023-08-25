日核污水排海：香港人不怕，壽司店前排起長龍

香港的壽司店前25日星期五排起長隊，證實許多香港人所言，他們不擔心從日本福島第一核電廠排放入海的核處理水，並將繼續光顧日式餐廳。日本政府25日則呼籲在中國的日本公民保持低調。

2023年8月24日，北京一個魚市上的一名商販

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，25日上午在香港上環一家日本連鎖迴轉壽司店“壽司郎”的門市前，有20多名顧客聚集等待10時30分開始營業；到了中午12時，仍有數十名顧客經過長達一小時的等待後才進入用餐。

排在隊伍中的22歲客人韋里塔（Verita）說：“我對輻射問題沒有很擔心。…偶爾外食（吃壽司）…風險應該不大。”

日本24日開始將處理過的核廢水排入太平洋，引起兩極化反應。中國再度發出猛烈批評，指責這一行動“極其自私和不負責任”，並自同日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

香港政府也以保障民眾健康為理由，從24日開始，預防性地禁止日本10個都縣的水產品進口。

香港是日本農漁產品外銷的第二大市場，僅次於中國。當地有眾多受歡迎的日式餐廳，日本也是許多香港人最喜愛的度假地點。

日本政府25日則告訴旅居中國的日本公民，在公共場所保持低調。

日本駐中國大使館在官方網站發布警示寫道：“外出時盡量注意自己的言行，如果沒有必要，不要大聲說日語。”另外，如需前往使館，“請密切注意使館周圍的情況”。

香港24日有100人走上街頭抗議日本排放核處理水，日本駐香港總領事館也因此發出抗議示警通知。