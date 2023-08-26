中國警務專家訪問政治危機中的瓦努阿圖 現總理星期一或遭彈劾

瓦努阿圖/中國

中國已向陷入政治危機的太平洋國家瓦努阿圖派遣警察專家和裝備，瓦努阿圖最高法院裁定總理在議會不信任投票中失敗。瓦努阿圖處於中國與西方國家在該地區戰略競爭的中心，反對派領導人鮑勃·拉夫曼提出不信任議案，批評總理卡爾薩考與澳大利亞簽署安全協議，使瓦努阿圖陷入政治危機。一般認為總理卡爾薩考將上訴。

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據路透社今天報道稱，作為前總理拉近瓦努阿圖與中國關係的拉夫曼表示，現政府與澳大利亞的安全協定損害了瓦努阿圖的“中立”地位，並可能危及瓦努阿圖最大外部債權人中國的發展援助。

瓦努阿圖最高法院周五裁定，反對黨上周贏得了對卡爾薩考的不信任動議，但將罷免他的行動推遲到周一，以便卡爾薩考上訴。

中國駐瓦努阿圖大使館在一份聲明中並在其網站上發布了一張照片，稱中國援助瓦努阿圖的“第一批警務專家”已經抵達瓦努阿圖，並移交了包括制服和手銬在內的警務用品。卡爾薩考和中國官員出席了儀式。

瓦努阿圖警察部隊在周六的一份聲明中表示，它“與所有合作夥伴——澳大利亞、新西蘭和中國”建立良好的工作關係。

據路透社說，在中國與所羅門群島簽署安全和警務協議後，美國及其盟國正試圖勸阻太平洋島嶼國家與中國建立安全關係。

據該報道，瓦努阿圖、所羅門群島、巴布亞新幾內亞和斐濟領導人周四在瓦努阿圖會晤，簽署了一項尚未公開發布的聯合安全聲明。