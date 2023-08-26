伊朗譴責美國1980年發動的未遂政變

政變

伊朗 – 8月26日，伊朗一家法院下令美國政府因涉嫌參與 1980 年推翻伊斯蘭共和國的未遂政變而支付 3.3 億美元。德黑蘭司法新聞機構 Mizan Online 稱，“在諾傑政變受害者家屬提出申訴後，德黑蘭法院下令美國支付 3.3 億美元”。

廣告 繼續瀏覽後續

諾傑政變發生在1980年7月。美國政府本打算通過支持國王傀儡政權勢力，在伊朗發動政變來推翻伊朗伊斯蘭共和制。企圖發動政變的人本想利用位於伊朗西部哈馬丹的“沙希德-諾傑”空軍基地，一次被稱之為諾傑政變。

法新社報道稱， 1980 年 7 月，即伊朗革命一年後，一群空軍軍官計畫轟炸阿亞圖拉魯霍拉·霍梅尼官邸、一些軍事中心，並接管國家電視台。但在計畫行動前一天，已有 120 多人因涉嫌參與其中而被捕。

政府軍與政變分子在位於該國西部哈馬丹省的“諾傑”空軍基地附近的諾傑空軍基地發生衝突，造成三人死亡。仍據德黑蘭司法新聞機構 Mizan Online26日報道，“2002年7月，三名諾傑未遂政變遇難親屬向德黑蘭國際法院提交訴訟，反對美國政府策畫政變”。

1980年未遂政變延續了1953年8月政變的模式。1953年，伊朗發生政變，民選總理穆罕默德•摩薩台（Mohammad Mossadegh）被推翻，穆罕默德•禮薩•巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）由立憲君主變成倚賴美國支持在位的當權人物，直至1979年2月被推翻。

在英美兩國情報機關的策畫下，伊朗國王巴列維頒布法令罷免民選總理摩薩台，任命法茲盧拉•紮赫迪（Fazlollah Zahedi）為總理。摩薩台後被處以三年徒刑，及後被軟禁家中直至逝世。