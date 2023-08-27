日本核處理水入海新檢測結果曝光

日本/核處理水入海

日本環境省27日公布了東京電力福島第一核電站處理水啟動排海次日25日早上在方圓約40公里以內11處地點採樣海水的分析結果，所有地點的放射性物質氚的濃度均低於能檢測出的下限數值。該省表示，排海“對人和環境沒有影響”。稍早，日本檢測還報告處理水排海後首次分析“未測出”魚類含氚。

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據共同社今天報道稱，日本環境省和福島縣分析海水氚濃度均低於檢出下限值。

11處地點的檢測結果均未達到檢出下限值，即每升7～8貝克勒爾。對其中3處地點還分析了銫137等放射性物質，低於下限值。該省計畫現階段每周實施分析。

日本環境部長西村明宏發表評論稱：“為了避免產生負面印象，將貫徹高度客觀、透明、可靠的監測。”

日本福島縣也在27日公布了25日從核電站方圓5公里以內9處地點採樣海水的分析結果，氚的濃度均低於下限值。

稍早，日本水產廳26日發布消息稱，關於在東京電力福島第一核電站處理水排放首日（24日）在附近海域設網後捕捉到的魚，放射性物質氚的濃度低於儀器能檢測出的下限數值，為“未測出”。

調查採用的是被稱為“迅速分析”的新方法，計畫今後約1個月每天發布結果。

據共同社說，福島縣附近海域9月1日解禁拖網捕魚。中國全面停止了日本水產品進口，對漁業人員的影響令人擔憂。水產廳有意通過公布檢測結果，促進防止形象受損擴大。

8月26日公布的兩個檢測樣本是比目魚和綠鰭魚，是25日把設在處理水排放口5公里圈內的福島縣近海的網拉上來後捕捉到的，分析結果均是“未測出”。水產廳委託的海洋生物環境研究所（東京）於設在宮城縣多賀城市的據點實施了分析。

共同社說，公布數據是意識到了海外，用日語和英語登載在水產廳主頁上。為了比較處理水排海前後的數據，從9日開始登載。排海前採樣的比目魚、綠鰭魚、真鯛、鯒魚合計4個種類14條魚截至25日發布的結果均為“未測出”。