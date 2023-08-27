法新社關注日本多被來自中國的抗議電話騷擾

中國/日本/核處理水入海

中國抗議日本將日本福島東電核處理水排入海洋，除了全面禁止進口日本海產品，並將禁止延擴至對日本其他產品進行抵制，中國民眾大量打電話給日本公司企業以及機構，進行抗議形成騷擾。日本官方要求中國解除對日本海產禁令，也要求中國保證在華日本居民的安全，和關注中國民眾電話騷擾日本企業問題。

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據法新社今天報道稱，在福島廢水排放引發的針對日本公司的電話騷擾浪潮之後，日本官方呼籲中國政府保證在華日本居民的安全。

中國強烈反對排放經過過濾和稀釋的福島廢水，並特別暫停從日本進口所有海產品。而排海計畫得到國際原子能機構（IAEA）批准與監督。

周四，當負責管理核電站和入海排污的運營商日本電力公司（Tepco）開始排放用於冷卻福島第一核電站受災核反應堆的水時，來自中國的抗議電話開始湧入日本企業。

據日本外務省周六晚些時候發表的一份報告稱，日本負責亞洲和大洋洲事務的最高外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）要求駐北京日本大使館的高級官員呼籲保持冷靜。

報告稱，在中國曾也發生過針對日本機構的類似事件。

據日本內部報告，"日本敦促中國政府採取適當措施，包括呼籲中國方面冷靜理性行事，採取一切可能的措施，確保在華日本居民和日本駐華外交使團的安全"。

日本駐華大使館還要求日本在華公民不要大聲說日語。

據共同社援引一名福島商人的話說，他的四家餐館和糕點店周五共接到約1000個電話，其中大部分來自中國，這促使他的企業切斷了線路。

福島市市長小畑宏大周六在 Facebook 社交網絡上發帖稱，市政廳兩天內接到了約 200 個類似電話，當地學校、餐館和酒店也受到了抗議電話影響。

法新社說，在社交網絡上，中國網民分享了自己如何撥打日本號碼的視頻。

根據目前的安排，日本計畫以循序漸進的方式向太平洋排放超過 130 萬立方米的福島核處理水。這些水來自雨水、地下水以及冷卻福島核電站三個反應堆堆芯所需的注水。這些水經過處理以去除除氚以外的所有放射性物質，然後用海水稀釋後排放入海，以確保其放射性水平不超過 1,500 Bq/L 的目標限值。

周日，日本環境省表示，對福島沿岸海水的新分析沒有發現高濃度的氚，也沒有顯示可能來自其他放射性物質的伽馬輻射跡象。