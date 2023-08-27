《法蘭克福彙報》: 中國批評日本是虛偽的

福島核污水處理後入海，引發日本，中國和韓國抗議。但多份德語媒體批評中國虛偽。

廣告 繼續瀏覽後續

《法蘭克福彙報》周四批評說，中國對日本的批評是虛偽的。該報表示，日本計畫將含有放射性成分的福島污水排入大海30年。這不是什麼好主意。但也有類似行為的中國在提出批評時應有所克制才對。日本將處理的污水排海，是日本政府與國際原子能機構密切協調後發起的。聯合國認為，這一程序基本上是無害的。儘管如此，這一程序還是成為各種道德憤怒的素材。但中國隔海向日本表達政治憤怒是虛偽的。中國在將核電站冷卻水排入大海的問題上，一點也不關心自己和其他國家人民的安全。

奧地利《標準報》周四表示，對福島污水的恐慌正對中國有利。從科學角度來看，輕微放射性水的排放是無害的。但北京正利用人們的緊張情緒與日本展開權力博弈。對污水處理後排放的情緒成分顯然會帶來經濟後果。放射性是恐怖傳播者。福島災難至今仍被日本和世界各地的許多人所銘記。恐慌正在被根本不喜歡日本的中國所加劇和濫用。畢竟，日本剛剛與韓國和解，並加強了與美國的聯盟，並公開表示要以此制衡中國。中國是日本漁業最重要市場。

中國正在厚顏無恥地利用這一槓桿 —— 對一個不關心鄰國或本國消費者利益的國家來說，現在警告福島處理後污水的危險是虛偽的。中國對日本的海鮮進口禁令沒有科學依據，只是試圖利用貿易壁壘作為強大的政治武器來應對日本，就像幾年前中國對澳大利亞所做的那樣，當時澳大利亞政府敢於批評北京對新冠病毒起源的保密行為。漁業出口在日本經濟中所佔比重不大，但對於國內影響力相對較大、依賴漁業的農村地區來說，這是一個沉重的打擊。但東京不會因此停止排放核處理水或改變對華態度。北京政權所做的一切，都是在再次向世界表明，它要讓一切都服從於自己的權利慾望。

但中國的抗議顯然還在加劇。德國電視二台周日報道說，日本企業對來自中國的電話抗議感到不安。自從經過處理的福島核電站污水排入太平洋以來，日本企業已收到數千起來自中國的抗議電話。從音樂廳到水族館的運營商均報告說，他們接到了如此多的電話，以至於他們正在努力維持正常運營。日本政府保證在海中沒有檢測到放射性。但中國禁止從日本進口海鮮，並通過反日宣傳作出回應。