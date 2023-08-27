福島核電站廢水排海後 首次接待媒體參觀

日本/福島核電站

福島核電站運營商東京電力公司 (TEPCO) 於周日（8 月 27 日）舉辦了媒體參觀活動，這是自周四（8 月 24 日）核電站運營商開始向海洋排放放射性處理水以來首次。

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這些水相當於 500 個奧林匹克規模的游泳池的水量，主要用於冷卻 2011 年地震後海嘯衝擊東京北部海岸核電站而受損的核反應堆。在排放到海洋之前，處理過的水將與海水混合，以降低氚的濃度。

路透社提供的視頻可以看到，東京電力的工作人員坐在核電站的控制室里，監測放水作業期間水箱中的剩餘水位。

日本政府兩年前簽署了該計畫，並於上個月獲得了聯合國核監督機構的批准。此次排放是福島第一核電站在 2011 年被海嘯摧毀後退役的關鍵一步。

和海洋排放經過處理的核廢水激怒了日本漁民和包括中國在內的該地區其他國家，中國宣布禁止從日本進口海鮮產品。

隸屬於日本農業和漁業部的水產廳已宣布將每天公布分析結果。

另據路透社引述日本共同社報道，日本漁業機構周六保證，自2011年核電站事故產生的水被排放入海以來，在福島沿海捕獲的魚體內未檢測到放射性同位素氚。

周五晚間，日本電力公司表示，從核電站附近抽取的水每升含有不到 10 貝克勒爾的氚，遠遠低於該公司自己設定的最高水平。

日本政府為自己設定的最高閾值為 700 貝克勒爾，遠低於世界衛生組織（WHO）為飲用水設定的 10,000 貝克勒爾閾值。

日本政府計畫向海洋排放 130 萬噸廢水。大部分放射性元素在排放前都經過過濾，但氚這種很難分離的氫同位素卻被簡單稀釋。

02:53 福島事故現場附近的一千多個儲水罐中目前儲存着約 125 萬噸受污染的水 © AFP/File