韓國總統尹錫悅工作午餐吃海鮮 冀緩解輿情憂慮

韓國/日本/尹錫悅

韓國總統尹錫悅辦公室稱，總統周一中午在工作餐廳享用了海鮮午餐，希望以此緩解日本開始排放福島核電站處理過的放射性水後公眾對當地魚產品安全的擔憂。

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據路透社今天報道稱，日本周四開始將失事核電站的水處理後排入太平洋，引發抗議。中國消費者尤其感到不安，中國已宣布全面禁止來自日本的所有水產品。

在韓國，政府報告沒有發現處理水釋放過程中存在任何科學或技術問題，但公眾對海鮮和海洋污染的擔憂仍然很高。

尹錫悅是在與總理每周會面後，尹錫悅工作午餐享用了海鮮食餚。青瓦台食堂的工作人員午餐菜單上也有生魚等海產品。

青瓦台在一份聲明中表示：“青瓦台決定從周一開始，連續一周在我們食堂的午餐菜單上每天提供韓國海鮮產品，希望我們的人民毫無顧慮地食用我們安全的海鮮產品。”

日本環境省在排放開始幾天後周日表示，對福島核電站附近海水的測試沒有檢測到任何放射性。

然而，漁業行業仍然擔心海鮮消費急劇下降。民意調查機構 Media Research 7 月份的一項公開調查顯示，62% 的韓國人表示，一旦排放繼續進行，他們將減少或停止食用海鮮，儘管政府保證將密切監控排放情況。

據韓聯社消息說，總統室員工食堂當天是以與平時相同的價格（3000韓元，約合人民幣16.5元）供應了比目魚、石斑魚刺身以及烤鯖魚等海鮮餐食，旨在強調日本福島核污染水排海後國內水產品的安全性，鼓勵水產消費。政務首秘李珍福、市民社會首秘姜升圭、公報首秘金恩慧、社會首秘安祥薰等人士前往就餐。

據尹錫悅總統室發布媒體公告稱，今天中午在員工食堂就餐的人數為平時的1.5倍。其中，很多職工取消了外出就餐計畫而前往食堂。據悉，由於就餐人員激增，額外提供餐碟的生魚片還提前售罄。

據總統室計畫，本周在員工食堂持續供應海鮮菜品，種類包括濟州燒帶魚和涼拌海螺、海鞘拌飯和糖醋石斑魚、海鰻魚飯和黃油烤鮑魚、水拌刺身等。