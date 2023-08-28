首登月球南極後，印度宣布近日發射太陽觀測衛星

剛剛成功登陸月球南極，躋身世界第四大掌握登月軟着陸技術的印度，28日又宣布準備在9月2日發射太陽探測衛星，研究太陽活動對太空氣象的影響。

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印度航天研究組織（ISRO）28日在社交媒體推特上發布消息指出，這將是印度首個用於太陽研究的觀測器。它將抵達太空距離地球150萬公里處圍繞日-地系統平動點運動的暈軌道，從那裡持續發回清晰的太陽圖像。該機構表示，這會對實時觀測太陽活動以及它對太空氣象的影響有很大幫助。

根據法新社發自新德里的消息，這枚觀測衛星將攜帶七個模塊，利用電磁場和粒子探測儀來觀察太陽大氣的日冕層、色球層和光球層。其目的是研究太空氣象，以便更好的了解太陽風的風速。

探測衛星取名Aditya阿迪亞-L 1。Aditya在印度語中意思是太陽。

這是印度航天研究的首次太陽探測任務。目前，美國國家航天局以及歐洲航天署都已經有太陽探測衛星在軌道上運行。

印度的太空開發技術顯然正快速取得進步。印度在2014年就已經成為第一個成功發射火星探測器的亞洲國家。

幾天前，8月23日，印度宇宙飛船“月船3號”成功登陸月球，這是人類航天器首次在月球南極着陸。印度也因此成為繼美國、前蘇聯和中國之後，第四個掌握軟着陸技術的國家。

印度還計畫在明年實現太空載人飛行。2025年，印度還將與日本合作，向月球發射探測器。

印度空間研究組織此前還自信地表示，印度的太空旅遊之旅已經步入正軌，有望在2030年，啟動太空旅遊。

尤其令印度舉國驕傲的是，印度的太空開發項目並沒有巨額資金。根據媒體報道，印度這次登月任務花費了大約7460萬美元，遠低於其它國家的太空開發預算。

印度總理莫迪此前向科研人員表達祝賀時曾表示，其它也希望有自己的太空開發項目的國家可以借鑒印度的榜樣。