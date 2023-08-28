160名國際知名人士呼籲停止對尤努斯的騷擾

鄉村銀行

亞洲 – 美國前總統奧巴馬和愛爾蘭搖滾明星波諾Bono等160名國際知名人士聯名致函孟加拉政府，呼籲立即停止對羅興亞和其組織領導人穆罕默德·瑜諾斯（ Muhammad Yunus)長期迫害。

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呼籲書籤署者表示，他們擔心尤努斯先生的“安全和自由”。尤努斯先生因其對經濟發展的貢獻而獲得2006年諾貝爾和平獎。

這位 83 歲的老人通過他於 1983 年創立的格萊珉銀行 (Grameen Bank，意思是鄉村銀行) 提供農村小額貸款，幫助孟加拉國數百萬人擺脫了赤貧，但他與總理謝赫·哈西娜 (Sheikh Hasina) 發生了爭執，後者稱總理是“吸窮人的血”人。

孟加拉國定於一月底舉行全國選舉，但人權組織和外國政府長期以來一直對哈西娜政府壓制批評者和剷除異議的舉措表示擔憂。

這封信是在 3 月份 40 名領導人發出呼籲後寫下的，“我們對該國的民主和人權威脅深感擔憂”。“我們認為，至關重要的是即將舉行的全國選舉是自由和公平的。”

這封信由 100 多名諾貝爾獎獲得者以及美國前國務卿希拉里·克林頓、前聯合國秘書長潘基文和東帝汶領導人、諾貝爾和平獎獲得者若澤·拉莫斯-奧爾塔簽署。針對尤努斯提起了一系列民事訴訟。

他的律師阿卜杜拉·馬蒙 (Abdullah Al Mamun) 告訴法新社，他現在是“至少 200 起勞資糾紛民事和刑事訴訟”的對象，其中許多與他主持的非營利社會企業有關。

尤努斯或政府沒有立即發表評論。孟加拉國反腐敗委員會五月對尤努斯提起刑事訴訟，指控他挪用員工資金。

呼籲信最後寫道：“我們真誠地希望他能夠繼續他的創新工作，而不受迫害或騷擾。