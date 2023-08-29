中國新版地圖納爭議省份 印度外交部強烈抗議

中國新版地圖之爭

中印 – 中國最近將與印度存有爭議的省分與地區納入新版標準地圖，印度外交部29日向中國正式提出“強烈抗議”。印度外長蘇傑生接受媒體訪問說，這不會改變現實。

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中國自然資源部28日公布新版地圖，納入台灣、南海諸島，以及印中存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）。

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）接受印度新德里電視台（NDTV）訪問時強烈回應指出，把他國領土納入自己的地圖，已是中國的陳年舊習，這種作法不會改變現實。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）29日傍晚發表聲明稱，中方所謂2023年標準地圖包含了印度領土，印度已透過外交管道向中方提出“強烈抗議”。

巴格奇說，印度否決中方這項“毫無依據”的聲索，此種作法只會讓邊界問題更加複雜化。

印中爭議邊界超過3488公里，其中，印度實質治理中的阿魯納查省（Arunachal Pradesh），中國稱為藏南地區；阿克賽欽（Aksai Chin）大部分地區目前則是由中國有效控制。

中國民政部自2017年起，已對阿魯納查省境內許多地區進行了3波的重新命名，印度外交部則多次重申，中國自訂、創造地名的嘗試，不會改變作為阿魯納查省完整且不可分割的事實。