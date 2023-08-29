中菲衝突：“戰爭隨時可能爆發”

據《法蘭克福評論報》報道，北京在南中國海正與菲律賓展開對抗。專家認為，中非關係緊張，“戰爭隨時可能爆發”，德國的利益也會受到影響。

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中國與菲律賓衝突的中心，是一艘沉船。菲律賓於1999年把海軍運輸艦馬德雷山脈號（BRP Sierra Madre）擱淺於仁愛礁以宣示主權，並在狀況日趨惡劣的殘骸上派駐海軍士兵。該殘骸可能會加劇中國和菲律賓之間的衝突。而這場衝突已經醞釀了數十年。但世界上其他國家基本上沒有注意到這一衝突。菲律賓最親密的盟友之一美國則越來越多地參與其中。

中國問題專家、卡內基國際事務倫理委員會高級研究員亞歷山大戈爾拉赫（Alexander Görlach）認為，這場危機足以演變成一場武裝衝突。與菲律賓的戰爭隨時可能爆發，因為中國國家主席習近平正在追求“將該地區置於中國控制之下”的既定目標。北京有時對菲律賓海岸警衛隊使用武力，並且越來越考驗美國的耐心。

南沙群島位於南中國海，北京幾乎完全將其視為自己領土的一部分。但台灣、馬來西亞、越南、文萊和菲律賓也宣示自己對全部或部分海域擁有主權。2016年，海洋國際仲裁法庭駁回了中國的主張，但北京至今無視這一判決。

爭議的焦點不是這些島嶼本身。這些島嶼無人居住，而且大多不適宜居住。但該地區有豐富的漁場，這裡還發現了大量的石油和天然氣礦藏。最重要的是，誰控制了南海，誰就控制了世界上最重要的貿易路線之一。全球約1/3的集裝箱通過這條全球經濟的大動脈來運輸。

但北京還認為，自己受到美國在該地區不斷膨脹的威脅。自大約一年前，美國已獲准使用菲律賓的九個軍事基地，而此前只有五個。兩國還越來越多地舉行聯合軍演。

戈爾拉赫表示，很難想象一旦發生襲擊，華盛頓不會向其盟友提供幫助。但目前還不清楚華盛頓的紅線在哪裡。

德國也長期將自己置身於這場衝突中。德國迄今已向菲律賓交付了兩架無人偵察機，以監視有爭議的地區。應該還會有更多後續行動。德國駐馬尼拉新大使安德烈雅斯普法霍諾什克（Andreas Pfaffernoschke）在美國電視新聞網CNN菲律賓節目中談到：這樣做絕對符合德國的利益。“我們是一個貿易國家，我們依賴世界貿易和包括南中國海在內的世界各地的航行自由。”

中國問題專家戈爾拉赫認為，衝突不那麼容易解決。“很簡單，中國就是想要西太平洋。”但讓台灣自願加入中國，讓菲律賓放棄其在南中國海的主張，也是“完全不現實的”。“而習近平並不是地球上唯一一個可能根據自己的全能假設做出錯誤決定的獨裁者。”