距台灣不到200公里，美軍與菲方商討巴丹群島建民用港口事宜

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據路透社援引當地省長和兩名官員的話報導稱，美國軍方正在菲律賓偏遠的最北部島嶼商談開發民用港口事宜，此舉將促進美國進入面向台灣的戰略要地島嶼。菲律賓巴丹群島距離台灣不到200公里，在與中國的摩擦日益加劇之際，如果美國軍方參與該港口的建設，可能會激化緊張局勢，同時華盛頓也會加強與菲律賓在防務條約方面的長期接觸。

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巴丹群島和台灣之間的巴士海峽被認為是西太平洋和有爭議的南中國海之間船隻往來的咽喉，也是中國對台動武時的關鍵水道。解放軍定期派遣艦船和軍機通過巴士海峽。

巴丹群島省省長瑪莉露·凱科（Marilou Cayco）在寫給路透社記者的一條信息中表示，她已經向美國尋求資金，以便建造一個“替代性港口”，以便在雨季海況不佳之時協助卸載來自首都馬尼拉的貨物。

瑪莉露·凱科說，目前的計畫是在巴丹群島省首府的巴士古島（Basco island）上再建一個碼頭，因為當地政府官員表示，現有的一個碼頭經常因為風急浪高而無法使用。而興建新碼頭的決定有可能在今年10月作出。

今年2月，美國與菲律賓發布聯合聲明，宣布菲律賓同意向美軍再開放4個軍事基地的使用權限。聲明提及，根據美菲兩國於2014年簽署的《加強防務合作協議》，美軍被允許進入菲律賓的5個基地，加上此次開放的4個基地，美軍在菲律賓將會擁有9個基地的准入權。

中國駐菲律賓大使館沒有立即回應路透社記者就巴士古島擬議港口發表評論的請求。另外兩名要求匿名的菲律賓官員說，美軍最近訪問了巴丹群島，討論港口問題。其中一名軍方高級官員說，菲律賓武裝部隊對該地區的雷達和改進監測能力感興趣。

瑪莉露·凱科證實了這次訪問，稱他們“來了一次，評估”擬議的替代港口。美國駐菲律賓大使館發言人甘戈帕德亞（Kanishka Gangopadhyay）說，美國大使館和美國太平洋陸軍的專家一直在與省長和地方政府接觸，“應他們的要求，討論美國太平洋陸軍如何支持該省的工程、醫療和農業發展項目”。他沒有具體提及該港口。