馬來西亞拒絕承認中國新版地圖的南海主權主張

馬來西亞/中國/南海

馬來西亞外交部周三發表聲明稱，拒絕承認“中國在南中國海的主權主張，如覆蓋馬來西亞海域的‘2023年版中國標準地圖’所述”。中國本周發布了“2023年版標準地圖”，其中包括中方在南海爭議海域的主權主張，這些主張與馬來西亞在沙巴州和砂拉越州沿海的專屬經濟區重疊。

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據法新社報導，中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權，那裡每年有價值數萬億美元的貿易通過。馬來西亞、菲律賓、越南和文萊等方也對南中國海部分海域提出了相互重疊的主權要求，而美國則派遣海軍艦艇通過南海，以維護國際海域的航行自由。

馬來西亞外交部的聲明稱，“馬來西亞不承認中國在南中國海的主權主張，如覆蓋馬來西亞海域的‘2023年版中國標準地圖’所述”。吉隆坡稱南海問題“複雜而敏感”，並表示必須以國際法為基礎，“通過對話和平而合理地處理”這一爭端。

馬來西亞還表示，支持東南亞國家目前正在談判制定的涵蓋海洋爭端的“南海行為準則”。吉隆坡當局2021年為對中國調查船進入馬來西亞專屬經濟海域活動表達抗議，曾召見中方大使。

馬來西亞稱，其所聲稱的婆羅洲島以北的南中國海區域——包括南沙群島（斯普拉特利群島）島鏈中的五個海洋地貌都在該國的專屬經濟區內。近年來，中國加大了人工島礁開發力度，並為一些島嶼配備了軍事設施和跑道。菲律賓等其他東南亞國家也指責中國船隻騷擾其漁船。