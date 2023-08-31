抗日將領曾加入蘇共引爭議 韓陸軍士官學校將其胸像遷至校外

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自首爾方面消息，韓國陸軍士官學校周四就遷移設在校內的抗日獨立運動家胸像事宜表態稱，將把洪範圖胸像遷至校外，其餘4尊胸像遷至校內其他地點。

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洪範圖1907投身反抗日本殖民統治的義兵運動，1921年移居蘇聯。後加入蘇聯共產黨。1937 年，斯大林開始驅逐蘇聯境內的朝鮮人。在被強制遷移到哈薩克斯坦的171781名朝鮮人中，洪範圖是其中之一。他於1943年在當地過世。

據韓聯社報導，韓國政府曾於2018年3月1日在陸軍士官學校校內的忠武館前設置洪範圖、金佐鎮、池青天、李範奭、李會榮這5位抗日獨立運動家的胸像，紀念“三一運動”99周年。《2022年至2023年度陸軍士官學校要覽》將這5位的胸像稱之為“5位獨立戰爭英雄之胸像”。

但韓國國防部8月28日表示，曾有爭議認為，鑒於陸軍士官學校的傳統、認同和教育理念，曾加入蘇聯共產黨的洪範圖之胸像擺在校內不妥。洪範圖於1920年率領獨立軍在青山裡大捷和鳳梧洞戰鬥取得大勝，後於1927年加入蘇共。

韓國陸軍士官學校周四通過聲明表示，“考慮到學校的身份和（洪）作為獨立戰士的榮譽，將把洪範圖將軍的半身雕像遷移到學院外的適當位置，以充分展示其獨立運動的功績”。校方還決定將其他五位獨立戰士的半身雕像遷移到校內其他地點，並指出遷移工作將考慮學校畢業生和教職員工的意見。

將洪範圖半身像從陸軍士官學校和韓國國防部總部遷出的舉措引發了關於其合法性的激烈爭論，反對黨民主黨強烈抗議這一建議。有觀點推測，韓國陸軍正在考慮在校內忠武館前部署韓戰名將白善燁或美軍將軍麥克阿瑟銅像的方案。但韓國陸軍就此作出否定回答。

報導指，洪範圖胸像搬遷至忠清北道天安市獨立紀念團的可能性較大。但獨立紀念館上級機構——韓國國家報勳部表示，尚未與國防部和陸軍士官學校方面就此進行討論。