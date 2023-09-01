尹錫悅出席韓國國立外交院活動，批個別勢力助長反日情緒誤導輿論

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自首爾方面消息，韓國總統尹錫悅周五齣席了國立外交院成立60周年紀念儀式。他在發言中表示，共產極權主義勢力、機會主義追隨勢力和反國家勢力等煽動反日情緒，曲解和誤導在戴維營打造的韓美日合作機制將大韓民國和國民陷入危險之中。

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據韓國國際廣播電台報導，尹錫悅當天在首爾瑞草區國立外交院召開的開院60周年紀念儀式上作出了上述表示。尹錫悅說，“我們的自由持續受到了威脅”。

尹錫悅在講話中並未點明哪些人是“煽動反日情緒的共產主義勢力、機會主義勢力和反國家勢力”，但被分析認為，他是指反對日本核電站核污水排海和批評韓美日建立合作機制的在野黨。

尹錫悅最近強調理念的重要性，並數次表明如果不同意基本方向就不能進行政治合作。韓聯社報導指，韓國最大在野黨、共同民主黨黨首李在明近日指責稱，政府就日本核污染水排海問題應對不力、決定將陸軍軍校的抗日獨立運動家洪範圖將軍胸像遷至校外等均屬“失政”，並從前一天開始進行無限期絕食示威。在此背景下，尹錫悅作出的上述發言備受關注。

國立外交院是韓國外交部所屬外交安全問題研究機構，還負責培訓現任外交官和准外交官，以“外務公務員教育院”之名於1963年成立。

尹錫悅在講話中還對所謂“均衡外交”政策提出了指責，強調應指明明確的外交路線。他說，外交路線的模糊不清意味着價值和哲學的缺失，讓對方捉摸不定，如此不能獲得對方信任，也無益於國家利益。

報導指，尹錫悅表示，應與共享自由、人權和法治的普世價值、尊重基於規範的國際秩序的國家一道牢固打造安保和經濟、信息和尖端技術合作網。他還說，國立外交院應起到指南針的作用，讓外交官基於明確的價值觀、歷史觀和國家觀以執行外交任務。

尹錫悅要求國立外交院引進培訓新任韓國外交官的創意性教育課程和富有成效的競爭系統。