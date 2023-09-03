中國禁日本水產品進口 麻生太郎批“政治化”指應開拓銷售渠道

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據日本放送協會（NHK）報導，自民黨副總裁麻生太郎周日在宮城縣仙台市講話時批評中國暫停進口日本水產品是一種沒有科學依據的政治反應，呼籲政府和企業界共同努力開拓水產品的海外銷售渠道。他指出，有必要通過這一方法解決此類問題。

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8月24日日本福島第一核電站處理水開始排海後，中國海關總署發布了關於全面暫停進口日本水產品的公告。麻生太郎周日在講話中評論該事件稱，“很明顯，這是政治問題，根本不是根據科學在論事”。他批了中方的反應。

麻生太郎補充說，“我們需要考慮如何應對，不僅僅是漁業從業者的問題，管理者、政治家和官員也需要思考如何應對”。他表示日本政府、商界和其他各方應該共同努力將水產品銷往海外。他強調，要努力開拓海外銷售渠道。

同樣就該事件，日本外務副大臣武井俊輔周日在NHK電視節目的討論中表示，中方的反應令人遺憾。他在發言中說，“作出沒有科學依據的言論和措施是極其令人遺憾的。特別是扇貝和其他影響較大的食品，都是在日本加工並直接從日本出口的”。

武井俊輔表示，“政府將共同​​努力，最大限度地控制損失”，並宣布相關負責大臣將於周一進行討論，制定針對日本漁業企業和其他企業的緊急支持措施。

關於未來對中國措施的回應，武井俊輔說，“我們將考慮在包括世貿組織在內的各個論壇上採取什麼樣的回應是有效的。在此基礎上繼續發展很重要”。

在中日關係方面，武井俊輔表示希望呼籲雙方冷靜應對，因為如果日中兩國人民陷入爭吵關係，對雙方都沒有好處。