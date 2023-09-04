菲律賓駐美大使：與老盟友美國加強關係是正確的

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菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）日前在受訪時表示，自小馬科斯總統上任以來，馬尼拉與老盟友美國加強關係是“正確的事情”，也是該國防禦戰略的一部分。

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羅慕爾德茲上周六晚在接受電視台採訪時表示，自特朗普執政時期以來，美國政府一直以多種方式向菲律賓提供美方“鋼鐵般牢固”的支持和承諾。他談到，“我們現在加強了與老盟友美國的關係。這一點我們一直都很明確，這是我們國防戰略的一部分”。

羅慕爾德茲指出，加強菲美關係被視為抵制努力的一部分。他說：“當然，當時有很多疑慮，但現在很清楚，我們的抵制符合他們（美方）的利益，所以我認為我們現在所做的是正確的。”

羅慕爾德茲說，菲律賓前總統杜特爾特在任內推崇自己的外交政策，即與中國接觸，尋找和平方式解決與北京的分歧，但專家說，這大大削弱了菲律賓的位置。羅慕爾德茲稱，“曾有一絲希望（中方）會停下來，事實上，我們曾達成協議，不會對我們阿永金暗沙（中國稱仁愛礁，西方稱第二托馬斯淺灘）造成任何影響，這就是當時的協議——不動，什麼也不做，但很明顯，這並沒有奏效”。

羅慕爾德茲續稱，“我們以這樣的方式與中國接觸是一次很好的嘗試，我們希望坐下來一起工作，特別是在勘探方面……因此，事情曾有一絲好轉的希望，但我想，事情是否真的好轉，將由歷史來評判。”

就小馬科斯對比杜特爾特的外交政策轉變，羅慕爾德茲說，“我們現在所處的情況不同。小馬科斯總統一直明確表示，我們與我們的頭號盟友美國之間的關係正在不斷發展，而且已經發展到了這樣的地步，現在加強我們與美國的關係，特別是我們的國防戰略更加有趣”。他補充說，菲美《加強防務合作協議》新增的軍事合作地點也是馬尼拉正在抵制的信號。

羅慕爾德茲稱，“這是一個信號，表明我們正在抵制，我一直說，如果我們要與北邊的鄰居中國人坐下來談，我們必須坐下來，我們必須從實力的角度與他們對話”。他還認為，菲律賓與包括美國、澳大利亞和日本在內的國家討論進行聯合巡航也是“抵制”的一個方面。

羅慕爾德茲說，菲律賓現在非常明確地表示，將開始朝着能夠在自己的領土上巡航的方向前進。他稱中國在南中國海的“領土擴張主張”和新地圖是“非常嚴峻”的挑戰。他說，“仲裁裁決無疑給了我們在國際社會中的另一個槓桿，這對我們現在來說非常重要。我們有國際社會的支持，但這對我們來說是一個真正抵制中國正在做的事情的機會”。

近期，中菲兩國間圍繞南海爭端的局勢隨着上月仁愛礁附近發生的海警船對峙事件，以及中國日前發布的新版地圖標註“十段線”而升溫，並受國際關注，及南海多個聲索國的發聲。