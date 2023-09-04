針對中國禁止日本水產品進口 日本推出緊急支援措施

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針對中國禁止進口日本水產品，日本政府做出決定，準備撥款約200億日元，作為對水產品企業的追加援助。 岸田首相和相關省廳在4日下午進行討論並做出最終決定。

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福島第一核電站處理水排入海洋後，中國全面暫停進口日本水產品，日本政府一直在考慮採取追加的緊急支持措施來支持海產品企業。

除了已經設立的800億日元的漁業形象受損基金之外，政府還將撥款約200億日元作為新的支援措施。

政府計畫用這200億日元來支持高度依賴對華出口的企業臨時購買扇貝等儲存設施，以及支持新銷售渠道的開發。目前由於中國全面禁止日本海產品進口，在北海道等以向中國出口為主要銷路的水產企業中出現了嚴重的冷藏設備不足的現象，以往有很多日本扇貝以帶殼的狀態先運往中國，在中國進行去殼等加工後再出口到美國等國家，日本國內缺乏加工設備和人員，引進設備和僱用人手需要大量資金，日本政府設想對此進行補貼。

2021年起，中國成為日本第一大農林水產品和食品出口目的地。 據農林水產省統計，2022年日本對華農林水產品和食品出口額比上年增長25.1%，達到2782億日元， 對華出口中，水產品為871億日元，其中主要水產品按品種分，扇貝467億日元，海參79億日元，鰹魚和金槍魚40億日元。