韓國將在G20呼籲強硬應對朝鮮核武器與頻射導彈

韓國/朝鮮/G20

韓國總統表示，當世界各國領導人本星期齊聚印度尼西亞和印度參加20國年度峰會時，他將告訴世界領導人，必須忠實執行聯合國對朝鮮的制裁，並阻止對朝鮮發非法展核武器計畫提供資金。

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韓國總統尹錫悅將從周二開始訪問雅加達，為期四天，出席東南亞國家聯盟（東盟）領導人會議期間安排的一系列峰會。周五，他將前往新德里參加主要富裕國家和發展中國家的20國峰會。

尹錫悅在書面回應美聯社採訪提問時回答稱，“在即將舉行的東盟相關峰會和二十國集團峰會上，我打算敦促國際社會堅決應對朝鮮不斷升級的導彈挑釁和核威脅，並在朝鮮無核化方面密切合作。”

據尹錫悅認為，“只要聯合國安理會目前的制裁得到忠實執行，朝鮮發展大規模殺傷性武器的金融手段就可以在很大程度上被阻止。”

儘管經濟困難，主要是由於嚴厲的新冠病毒流行病控制措施而加劇，但朝鮮自去年以來進行的導彈試驗數量仍創下紀錄。韓國官員認為，朝鮮的武器計畫越來越多地通過網絡黑客和出口違禁物品等非法活動獲得資金。據報道，儘管聯合國下令成員國在 2019 年 12 月之前遣返所有朝鮮客工，但仍有大量朝鮮工人留在中國和俄羅斯。

尹錫悅表示，他將特別利用二十國集團峰會來強調“需要積極阻止朝鮮竊取加密貨幣、向海外派遣工人、為海上轉運和其他非法活動，也阻止為朝鮮提供便利。這些活動是朝鮮核和導彈發展的主要資金來源。

朝鮮不斷發展的核武庫是韓國最煩惱的安全問題，但也對美國和日本構成嚴重威脅。朝鮮的遠程導彈瞄準美國本土，而朝鮮短程導彈則能夠到達美國的主要盟友韓國和日本。

在八月戴維營舉行的三邊峰會上，尹錫悅、美國總統拜登和日本首相岸田文雄同意舉行年度三邊演習，並在年底前實施朝鮮實時導彈預警數據共享。三人還決定成立一個三邊工作組，以加強打擊朝鮮網絡威脅並阻止其通過網絡逃避制裁的合作。

朝鮮對此作出憤怒反應，指責三位領導人密謀在朝鮮半島發動核戰爭挑釁。朝鮮領導人金正恩稱尹錫悅、拜登和岸田為這三個國家的“黑幫老大”。

尹錫悅援引近期未具體說明的評估稱，朝鮮正處於金正恩2011年底掌權以來最糟糕的經濟狀況。

美聯社說，朝鮮一直在努力深化與中國和俄羅斯的合作，這兩個國家都是聯合國安理會常任理事國，儘管朝鮮進行了一系列被禁止的導彈試驗，但兩國一再阻止美國和其他國家加強聯合國對朝鮮制裁的企圖。外國專家還認為，中國和俄羅斯尚未全面執行聯合國對朝鮮的制裁。

美國官員懷疑朝鮮已向俄羅斯運送炮彈和其他彈藥，用於對烏克蘭的戰爭。

據尹錫悅表示，中國對朝鮮“似乎有相當大的影響力”，尹錫悅說，去年朝鮮對外貿易總額的約97%是與中國進行的。

尹錫悅稱，“真正重要的是中國是否會使用其影響力，如果會的話，使用多少以及以什麼方式。”

尹錫悅還表示，如果朝鮮繼續進行被禁止的導彈試驗，中國必須做出“建設性努力，實現朝鮮無核化”。尹錫悅稱，中國必須認識到朝鮮的核計畫“會進一步擾亂地區秩序等，從而對中國的國家利益產生負面影響”。

朝鮮核能力的確切狀況尚不清楚，專家們對朝鮮是否擁有可正常運行的核彈頭導彈存在分歧。但大多數人都認為，金正恩不太可能自願放棄核計畫，而核計畫是其獨裁統治的支柱。他們相信朝鮮最終會利用朝鮮擴大的核武庫來迫使美國解除制裁。

尹錫悅在雅加達將出席韓國-東盟峰會、東盟+3（韓國-日本-中國）峰會以及東亞峰會（包括美國、中國和俄羅斯在內的印太國家聚會）。

尹錫悅表示，戴維營峰會後發表的韓美日聯合聲明明確強調了三國對東盟和太平洋島國的重視，將與這些國家的合作置於任何其他地區問題之上。

尹錫悅還指出，他認為G20峰會是韓國領導人與G20合作解決挑戰的機會。