昂山素季監禁中健康傳堪憂

緬甸/昂山素季

緬甸被軍政府拘留關押的前領導人昂山素季正在生病，但緬甸軍事統治者拒絕了昂山素季延請外部醫生為她看病的請求。根據緬甸反對派消息，昂山素季生病不輕。

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據路透社今天報道稱，緬甸被監禁的前領導人昂山素季身體狀況不佳。 - 消息來源這位 78 歲的諾貝爾獎獲得者已經接受了監獄部門醫生的治療。但消息人士稱，“昂山素季的牙齦腫脹，無法正常進食，並感到頭暈和嘔吐。”

由於擔心被捕，該消息人士拒絕透露姓名。緬甸軍政府發言人沒有回復路透社的電話。

自 2021 年初以來，緬甸一直處於動蕩之中，當時軍方推翻了昂山素季的民選政府，並鎮壓了軍事統治的反對者，數千人被監禁或殺害。

昂山素季因 19 項刑事犯罪並面臨 27 年的刑期求刑而遭拘留。她否認所有被定罪的指控，包括煽動、選舉舞弊和腐敗等​​，並一直在對這些指控提出上訴。

7月，她從首都內比都的監獄監禁轉成遭軟禁。

由反對派和昂山素季前政府被解散後再組建的緬甸流亡民族團結政府敦促，政治犯的醫療保健和安全是軍政府的責任。民族團結政府發言人覺佐告訴路透社：“國際社會應該向軍政府施壓，要求確保包括昂山素季在內的所有政治犯的醫療保健和安全。”

路透社說，許多國家政府呼籲無條件釋放昂山素季和數千名其他政治犯，美國、歐盟和英國等一些國家也對緬甸的軍隊實施了制裁。