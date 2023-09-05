東盟峰會開幕 仍聚焦南海與緬甸

東盟/緬甸/南海

東南亞國家領導人今天在印度尼西亞舉行峰會，預計此次峰會的主題將是緬甸危機和南海問題。此屆東盟峰會是印度尼西亞擔任輪值主席國的最後一次重要會議，隨後該地區國家將與中國、美國和其他大國舉行20國集團會議。

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東南亞領導人周二在印度尼西亞舉行峰會，主題包括緬甸危機和南海爭議。法新社說，中國在南海問題上再度顯示咄咄逼人。在美國總統拜登缺席的情況下，美國副總統哈里斯應該在雅加達尋求擊退中國在這個有爭議海域的企圖。南海緊張已經令周邊國家感到擔憂。

東南亞國家聯盟（東盟）峰會是印度尼西亞擔任輪值主席國的最後一次重要會議，這個十國集團長期以來一直被指責為一個沒有實權的討論論壇。今天東盟分裂的成員努力就緬甸危機找到統一的聲音。自 2021 年政變以來，緬甸是一個由軍政府統治的成員國。

法新社查閱的東盟峰會最終公報草案顯示，關於緬甸的部分留空，表明各方對這場危機缺乏共識。

印度尼西亞外交主管蕾特諾·馬爾蘇迪表示，該地區集團外長將於周一“對 2021 年通過的五點和平計畫的實施情況進行全面審查”，並向各自領導人提出建議。儘管緬甸軍政府簽署了該計畫，但基本上對和平計畫置之不理，對國際批評充耳不聞，拒絕結束暴力，拒絕與反對者恢復和平談判。

泰國單方面行動加深了東盟的分歧。一名東南亞外交官告訴法新社，該組織中的一些國家正在推動邀請軍政府重返會議。

按日程，周三舉行一系列雙邊會議後，周四將舉行東亞峰會，18 個國家將齊聚一堂，但重量級人物拜登、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京卻都將缺席此次峰會。 中國總理李強和俄羅斯外長拉夫羅夫預計將代表北京和莫斯科與會。

東盟會議前北京發布了新的“標準”地圖，中國聲稱擁有主權的海域與南海幾個國家的海域重疊，這再次凸顯了中國在南海的野心，中國幾乎對整個南海聲稱擁有主權。

中國的新地圖在印度、馬來西亞、越南和菲律賓等亞太地區多個國家引起強烈反響。

根據東盟會議草案文本，預計東南亞領導人將對海上“陸地、活動和嚴重事件”表示擔憂。 東盟或還譴責“加劇緊張局勢並可能損害該地區和平、安全與穩定”的行動。

在周四由美國、中國、日本、印度和俄羅斯參加進來的東亞峰會上，美國副總統哈里斯預計將對陣俄羅斯資深外交官謝爾蓋·拉夫羅夫。據美國國家安全顧問傑克·沙利文表示，在這些會議上，哈里斯將優先考慮“氣候危機、海事安全，以及在該地區執行和加強國際規則和標準的努力”。

據法新社稱，缺席雅加達會議的中國國家主席習近平預計也不會參加 9 月 9 日至 10 日在新德里舉行的 G20 峰會，將錯過了會見即將出訪的拜登的機會。 中國周一曾宣布，中國總理李強將出席二十國集團峰會。