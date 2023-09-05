東盟領導人呼籲緬甸軍政府停止襲擊平民

東盟峰會

亞洲 – 東南亞國家領導人5日在印度尼西亞首都雅加達舉行年度峰會，會議的背景是東盟十個成員國之間存在分歧，這些成員國在處理緬甸危機方面陷入僵局，並面臨中美關係升級的威脅。

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針對緬甸議題，東盟國家元首和政府首腦“特別呼籲緬甸武裝部隊和所有有關各方降低暴力，停止針對平民、家庭和公共建築（如學校、醫院、市場）的有針對性的襲擊” 停止對教堂和修道院的襲擊”。

東盟一直在努力促進緬甸的和平，但在如何對待軍政府的問題上卻存在分歧，一些國家希望將其完全排除在外，而另一些國家則希望繼續與軍方對話。東盟在此問題上的應對盟被批沒有實際約束力，其有效性和團結受到質疑。而根據法新社取得的東盟峰會公報草案，其中關於緬甸的部分仍然空白，顯示各方對此議題仍沒有共識。

印度尼西亞外交部長馬蘇蒂周一表示：“人們的目光注視着我們，以證明東盟仍然具有重要意義，並能為該地區的和平、穩定與繁榮做出貢獻。”

東盟領導人必須考慮一項和平計畫，呼籲停止一切敵對行動並進行包容性對話，以解決緬甸的危機，自政變以來，緬甸的局勢沒有明顯緩和的跡象。

在這個問題上缺乏進展加劇了人們的失敗感，並凸顯了該地區集團的內部分歧，而團結和不幹涉其成員國的內政是該地區集團的首要任務。

雖然印度尼西亞試圖向利益攸關方提出緬甸危機，但泰國單方面將泰國軍事領導人納入其中——他們被禁止參加東盟高級別會議——損害了該聯盟的可信度並引發了緊張局勢。

泰國一直試圖與緬甸軍政府重新接觸，似乎旨在與緬甸軍政府的親密盟友中國結盟。

中國8月底發布了2023年新版地圖。印度、尼泊爾、越南、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞及文萊等國表達不滿甚至抗議，並表示不會承認中國的新版地圖。