華盛頓警告平壤不要向莫斯科出售任何武器

軍事

亞洲 – 白宮周二警告朝鮮，在俄羅斯總統普京與朝鮮領導人金正恩可能舉行峰會之前，不要向俄羅斯出售武器以支持其在烏克蘭的戰爭。國家安全顧問傑克·沙利文表示，這種武器交付不會改善朝鮮的“形象”，“他們將在國際社會付出代價”，並表示莫斯科和平壤之間就這一問題進行了“積極討論”。

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沙利文先生承認，他無法準確說出將運送什麼類型的武器。 “關於可以交付什麼類型的材料以及材料的質量仍然是一個懸而未決的問題”。他表示，“這充分說明了俄羅斯的現狀，俄羅斯必須求助於朝鮮這樣的國家來加強其防禦能力。”

莫斯科周二拒絕證實俄羅斯總統和朝鮮領導人舉行此類峰會，但提出了聯合軍事演習的可能性。俄羅斯國防部長紹伊古周一也宣布，兩國正在討論組織聯合軍事演習的可能性。

塔斯社援引國防部長的話說：“我們正在與包括朝鮮在內的所有人討論這個問題。為什麼不這樣做呢？他們都是我們的鄰居。”

白宮周一表示，金正恩計畫前往俄羅斯與普京討論軍售問題。白宮還譴責紹伊古7月底訪問朝鮮，與金正恩一起參加閱兵，“試圖說服平壤向俄羅斯出售火炮彈藥”。

白宮國家安全委員會發言人艾德麗安·沃森對記者表示：“正如我們之前所說，俄羅斯和朝鮮之間的武器供應談判正在積極取得進展。” “我們知道金正恩希望這些談判繼續進行，包括與俄羅斯最高層的外交交流。”

據美國《紐約時報》報道，莫斯科正在向平壤尋求炮彈和反坦克導彈，而據報道，金正恩正在尋求核動力衛星和潛艇的先進技術以及糧食援助。對於華盛頓來說，此類武器協議“將違反安理會制裁朝鮮的決議”。

美國官員還告訴《紐約時報》，金正恩可能會在本月晚些時候乘坐裝甲列車前往距離朝鮮不遠的海參崴與普京會面。海參崴將於 9 月 12日至 15日舉辦東方經濟論壇，去年有來自 68 個國家的代表參加。

韓國統一部的一名官員告訴法新社，一些因素“表明”平壤和莫斯科之間關於未來武器交付的討論正在取得進展。

金正恩很少出國旅行。 除了2018年和2019年前往新加坡和越南與時任美國總統唐納德·特朗普舉行峰會外，金正恩還四次訪問中國。 他還曾於 2019 年在海參崴會見了普京。

華盛頓上周表示，平壤已於 2022 年向俄羅斯提供步兵火箭和導彈，供私人準軍事組織瓦格納使用。上周，華盛頓、倫敦、首爾和東京表示，任何加強俄朝合作的協議都將違反莫斯科已批準的禁止向平壤出售武器的安理會決議。

他們補充說，紹伊古訪問平壤後，其他俄羅斯官員前往朝鮮進行後續會談。 韓國國家統一研究所研究員趙漢範表示，國際制裁不會阻止平壤和莫斯科之間的任何武器交換。

他認為，俄羅斯和朝鮮“並不擔心”制裁，因為兩國已經受到制裁，並補充說兩國之間的軍事合作似乎“不可避免”。