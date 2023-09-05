金正恩女兒穿軍服亮相軍事活動引猜測 指造勢“四代世襲”

朝鮮/金主愛

韓國關注朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》去年11月以來共發布了15篇關於朝鮮國務委員會委員長金正恩女兒金主愛（音）公開活動的報道，其中80%與軍事活動有關。韓國統一部認為，朝鮮此舉意在彰顯軍事政績、引導軍隊忠誠。

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據韓聯社今天報道稱，金正恩之女金主愛去年11月18日隨金正恩觀摩“火星-17”型洲際彈道導彈（ICBM）試射，首次在官媒露面。此後，她又相繼在朝鮮建軍75周年紀念閱兵式（2月8日）、火星炮兵部隊火力襲擊訓練（3月9日）、“火星-17”型洲際彈道導彈發射訓練（3月16日）、核反擊模擬綜合戰術訓練（3月18日-19日）、“火星-18”型洲際彈道導彈發射訓練（4月13日）、國家宇宙開發局現場指導（4月18日）、軍事偵察衛星發射準備委員會工作指導（5月16日）時與其父同框亮相。

之後，金主愛三個多月未露面，並於上月27日陪同金正恩訪問海軍司令部。但與此相比，金主愛在社會、經濟領域的活動中只公開亮相過3次。

據韓國統一部分析，《勞動新聞》共刊載107張金主愛的照片，其中頭版圖片7張、獨照2張、中心位置照7張、金正恩隨行照80張（75%）。

韓聯社引述朝鮮問題專家認為，朝鮮領導層意在通過曝光金主愛為“四代世襲”造勢，並藉此最大限度地對國內外宣傳各種軍事力量。單從朝鮮國內的情況來看，此舉意在利用金主愛傳遞“重視軍事發展是為了下一代”的信息。