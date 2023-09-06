印度對普京習近平缺席G20稱不足為奇

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印度外長蘇傑生告訴ANI通訊社，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京缺席本周在新德里舉行的G20峰會並不稀奇，且與印度無關。

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印度外長稱習近平和普京缺席G20峰會並不為奇。印度外長蘇傑生在今天播出的採訪中表示，二十國集團國家的協調人正在談判，以期達成共識，並在 9 月 9 日至 10 日於新德里舉行的峰會上達成一項宣言。

據路透社今天的報道，當被問及普京和習近平是否因為對印度不滿而缺席峰會時，他對ANI 表示：“不，不。我認為這與印度沒有任何關係。”蘇傑生稱，“我認為無論他們做出什麼決定，我的意思是他們自己最了解。但我根本不會按照你建議的方式看待此事。”

當被問及他們的缺席是否會影響峰會結束時達成共識並發表宣言時，蘇傑生表示：“我們現在正在談判……昨天的時間時，談判還沒有開始。”但他表示，G20 的期望值“非常高”，新德裡面臨著應對疫情、衝突、氣候變化、債務和政治影響下的“非常困難的世界”的挑戰。

路透社稱對 ANI持有少數股權。

G20 峰會由世界 20 個主要經濟體組成，G20領導人的目標是努力尋找世界上一些緊迫問題的解決方案。烏克蘭戰爭造成的深刻地緣政治分歧正威脅G20的討論進展。

但分析人士和官員表示，普京和習近平的缺席以及戰爭問題上的分歧意味着峰會很難就《領導人宣言》達成共識。美國總統拜登將集中精力改革世界銀行，並敦促其他國家支持。據白宮周二表示，多邊開發銀行將在峰會期間增加對氣候變化和基礎設施項目的貸款。

日本首相岸田文雄表示，他希望討論數字問題和糧食安全。印度表示正在討論監管加密資產的全球框架。