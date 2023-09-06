李強替代習近平與會東盟 發聲警告冷戰

東盟

中國總理李強周三在印度尼西亞舉行的東盟峰會上呼籲大國控制分歧，並警告東南亞的大國和領導人面臨“新冷戰”的風險。

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據法新社今天發自雅加達報道稱，北京此前曾對美國旨在鼓勵中國的鄰國形成區域集團的政策表示擔憂，例如四方聯盟（美國、日本、澳大利亞和印度）或奧庫斯軍事聯盟（澳大利亞、美國、英國）。 中國總理李強呼籲在日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅和東南亞國家聯盟領導人參加的東盟+3峰會上反對任何集團之間的對抗。

李強說：“國家之間可能因誤解、利益競爭或外部干擾而產生分歧和爭端。” 李強敦促，“為了控制這些爭端，現在最重要的是不選邊站隊，反對集團之間的對抗，防止新的冷戰。”

周二東盟領導人會議後，東盟組織周三在雅加達連續與中國、日本、韓國以及美國和加拿大舉行多場峰會。報道稱從而為大國向東盟十國集團施行拉攏或施壓提供了機會。

美國副總統卡馬拉·哈里斯此次替代拜登，中國總理李強替代習近平與會。

明天周四，雅加達將主辦東亞峰會，預計將討論重大地緣政治問題。包括俄羅斯和印度在內的 18 個國家首腦出席。

在與東盟領導人會面時，美國副總統賀錦麗感謝他們“對國際規則和標準以及地區安全的共同承諾”。

據信，中日領導人討論了福島核電站廢水排放問題。 岸田文雄解釋了日本的立場，並呼籲建立“建設性和穩定”的雙邊關係，而中國方面則堅持要求東京對這些令該地區國家擔憂的問題，採取負責任的態度。

據一位出席中日會見的外交官表示，“會見氣氛並不是一場緊張的討論。”

據華盛頓方面稱，韓國總統尹錫悅則要求他的合作夥伴拒絕與朝鮮進行任何潛在的包括軍事在內的合作。消息稱朝鮮正在與俄羅斯就軍售問題進行談判。

韓聯社援引韓國領導人的話說：“任何與朝鮮建立軍事合作的企圖都會破壞國際社會的和平，必須立即停止。”

東盟峰會主辦國印度尼西亞周二宣布，東盟國家不應充當大國的中間人，而華盛頓和北京繼續在台灣、南海等問題上相互對立。俄羅斯入侵烏克蘭問題上，國際間顯而易見持續對立。

包括拉夫羅夫和哈里斯在內的圓桌會議預計將是自7月份雅加達東盟外長會議以來，有美國和俄羅斯在場的首次高層會議。

緬甸也是東盟會議的一個重要話題。周二，東南亞領導人強烈譴責緬甸針對平民的暴力和襲擊事件，並直接指責軍政府。

美國副總統哈里斯強調，華盛頓“將繼續向緬甸政權施壓，要求軍政府結束可怕的暴力，釋放所有被不公正拘留的人，並使緬甸恢復包容性民主的道路。”

據法新社，中國上周公布了一份新的官方地圖，聲稱對南海大部分地區擁有主權，引發了幾個東盟成員國的警惕。馬來西亞、越南、菲律賓和日本已正式譴責這份文件。 根據周三發布的東盟輪值主席國聲明，一些東盟領導人對南海的“填海造地嚴重活動及事件”表示擔憂。

但該地區集團有成員主張避免直接與北京對抗。據國際事務專家阿列克修斯·傑馬杜（Aleksius Jemadu）稱：“我預計東盟會議關注經濟仍是優先事項，領導人或將避免陷入新的中國地圖等對抗性問題。”