法廣“一帶一路”系列（二）：馬來西亞是重要過境點，但代價是什麼？

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馬來西亞是全球海上貿易的重要門戶，特別是對中國而言。北京正在那裡修建港口和鐵路，以避免美國控制的馬六甲海峽。這是“新絲綢之路”的首要理由。但馬來西亞的利益在哪裡呢？在政府迎來中國投資後，受中國項目影響的當地民眾面臨著缺乏透明度和精英腐敗的困擾。

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法廣法語部“一帶一路”系列第二期中，跟隨記者Clea Broadhurst 前去馬來西亞。

在東南亞，馬來西亞佔有戰略地位。馬來西亞西部沿着馬六甲海峽延伸，該海峽將該國與印度尼西亞分開。是連接歐洲、中東和亞洲海上貿易路線的必經通道。全球三分之一到一半的貨物流經過該海峽。因此，馬來西亞對於任何旨在促進該地區融入世界貿易的項目都至關重要。

吉隆坡思特雅大學 (UCSI University of Kuala Lumpur) 專門研究公司治理和金融發展的經濟學家Liew Chee Yoong)表示：“ 它還有助於促進東盟國家之間以及東盟、中國和世界其他地區之間的貿易。 ” 這源於“新絲綢之路”項目帶來的互聯互通的增強。“ 考慮到東盟各國目前正在發生的情況，這些項目實際上將非常積極，甚至可能非常富有成果。 ”

每天有一千艘船隻經過馬六甲海峽 -——通過馬來西亞運送貨物可以節省數天時間。為了使貨物能夠更快速有效地從東海岸運輸到西海岸，正在修建一條跨國鐵路線，從而避開馬六甲海峽。

新陸路航線

位於該國東海岸的關丹，是“新絲綢之路”上的重要城市，東海岸鐵路線和車站建設工程開始了，目的是方便貨物運輸。

但這些項目並沒有得到當地居民的一致同意。在關丹以北約五十公里處，羅卡瑪爾（Rokamar）是一位面帶微笑的老太太，她的房子坐落在一大片土地的中央，上面有雞舍、建築車間……一切都是她家人40年來建造的。 但都將化為烏有，為水泥路讓路。

Rokamar在她家門口 © Clea Broadhurst/RFI

羅卡瑪爾說：“ 從項目一開始我們就措手不及。負責人只是在事情敲定後才來到這裡。所以我們什麼都不能做了，我們必須接受上帝強加給我們的一切。我對我們被迫接受這些計畫並被迫放棄我們的土地感到很生氣。”

她的丈夫蘇隆 (Sulung) 的皮膚因戶外工作而飽經風霜，他希望將項目搬到幾公里之外: “ 附近有數千平方公里的沼澤，他們可以在那裡建造，”並不是我們反對進步，而是他們可以把鐵路線移到沼澤地區，那裡什麼也沒有。當他們來勘測測量時，他們告訴我們這是要修一條通往車站的道路。甚至不是在那裡安裝鐵軌的問題，而是一條通向車站的通道問題 ！”

Rokamar 的兒子在屋後的建築車間里。一切即將被拆除 © Clea Broadhurst/RFI

羅卡瑪爾大聲說出了村裡每個人的悄悄想法，“ 對我來說，那些沒有直接受到影響的人可以輕鬆談論 ECRL 的好處。如果他們像我們一樣受到沉重打擊，他們就會知道必須改變生活中的一切是多麼令人沮喪。”

什麼樣的補償？

然而，這對夫婦是八個孩子的父母，比別人更幸運，因為他們至少有土地所有權契據，保證他們的損失得到最低限度的賠償。

對於家住不到5公里的拉紮利Zakaria來說，情況並非如此：“ 他們說將得到一筆“象徵性”金額，我將無法用它做太多事情......我無法用象徵性金額重建我的房子！ 如果他們給予我適當的補償，征地後我就可以把我家後面現在是沼澤的土地夷為平地，在那裡建造我的新房子。如果他們只補償我一點點，我就只能排干這片沼澤了。但我的錢不夠蓋房子。所以我想我會呆在那裡，坐在地板上。我上訴了，但他們不再聽我的，所以我別無選擇。我希望能夠重建我的房子，因為我不能再工作了，我已經老了。”

拉紮利（Razali）、紮卡里亞（Zakaria）和他們的兒子穆罕默德（Mohammad）住在距離關丹 50 公里的Kampung Cherating。 © Clea Broadhurst/RFI

他的妻子紮卡里亞一臉悲傷，面對無法控制的局面，充滿了不解地說：“ 我的心並不平靜，我們的房子，我們在那裡住了很長時間。這就像種一棵樹，當它結出果實時，有人來砍它。失去家園對我們來說很難，一切都在分崩離析。這是一生的犧牲。我們從小就靠打零工艱難維持生計，蓋起這個房子。今天，我們已經接近生命的盡頭，我們已經沒有力氣了。他們突然來了，摧毀了一切，這讓我很難過。”

拉紮利家後面的土地是一片沼澤，他不可能在那裡重建房屋 © Clea Broadhurst/RFI

他們的鄰居萬·紮伊納布 (Wan Zainab) 在不遠處經營一家商店。它也將被摧毀，為鐵路建設讓路。

“ 這很令人難過，因為我們已經在這裡呆了這麼久了。“我把架子拿了下來，現在大部分東西都在地板上，看起來並不多，”此時如果店面被拆了我就沒有其他收入來源了。但我還是要經營生意，另謀出路。賣東西是我唯一會做的事，其他的我都不會。”

萬·紮伊納布試圖說出她所遇到的問題。“ 我去了土地登記處。我們詢問了無權土地的情況，他們說給予30%的補償。如何用建築物價值的30%進行重建？夠嗎？ »

持續擴大的項目

回到關丹，我們​​見到了當地社區的代表巴卡爾。她表示，中國投資的到來是個好消息，但令她擔心的是位於關丹的馬中關丹工業園。這一經濟實體與中國的中馬欽州工業園結為姐妹，開創了“兩國兩園”國際產能開發新模式。

“ 有點令人擔憂的是，它正在擴張、擴張、擴張……現在正處於擴張的第三或第四階段，”她說。園區規模如此之大，意味着我們越來越多的土地正在被中國政府覬覦。但其背後的現實卻令人質疑和懷疑。為了什麼？因為我們聽說有傳言說租約可能會從我們手中溜走，因為他們已經花了很多錢。 »

她指出，這會導致其他影響馬來西亞人的問題。“ 他們不僱傭很多當地人：他們有自己的建築，有所有從中國來這裡工作的工人都住在那五棟樓里。因此，這不會創造就業機會，或者說很少。在裡面，就像在中國一樣。他們有使用人民幣的自動售貨機。有自己的超市。這裡幾乎就像一座中國城市。他們的工人不進城。只是被限制在裡面。我們不知道裡面發生了什麼。我們希望有透明度。”

經濟學家Liew Chee Yoong 對此觀察並不感到驚訝。但他認為，最終，那些受這一發展影響的人最終會以更好的眼光看待它：“ 我認為我們必須考慮經濟效益，我們必須制定長期計畫。儘管全球經濟存在不確定性，這種互聯互通可以通過促進酒店、旅遊、物流等行業帶來許多經濟效益。”

儘管有各種各樣的觀點和潛在的負面影響，經濟學家認為利大於弊。他表示，從經濟角度來看，參與該項目的許多國家都將受益匪淺。包括馬來西亞。

馬六甲，深海港口

關丹正在建設的鐵路線將以首都吉隆坡為目的地。但它也將連接西海岸的另一個主要港口馬六甲。

這個馬來西亞最古老的港口經歷了近 130 年的葡萄牙殖民，在其中心可以看到這個殖民時代的遺產。但在周圍，引人注目的是廢棄的建築，城市郊區幾乎到處都是在建的建築工地。

簡（化名）對此表示遺憾，因為她在一家華人馬來西亞公司工作。她在馬六甲長大，對她來說，這座城市的面貌完全改變了。她說：“ 如果你開車穿過城市的街區，你會看到廢棄的建築物。為什麼不改建這些建築呢？我們是一座歷史名城。這座城市到處都是空的。沒有人來這裡定居。那麼誰賺錢呢？與過去五年相比，前往馬六甲的遊客數量大幅下降。”

她不明白工作是如何組織的。“ 因為你有眼睛，你可以看到所有這些廢棄的建築。在這樣的情況下，他們為什麼還要挖呢？如果你真的想成長，你必須先填充並填補空白。 »

她最擔心的是家鄉身份的喪失。“ 這不再是馬六甲了。現在到處都有華人商店。在一條街道上，大多數人不是自己國家的。有唐人街是好的。但現在大家都只說普通話。這是我意識到改變整個生態系統的原因之一就是語言。 ”

然而，經濟學家Liew Chee Yoong認為，僅僅指責馬六甲的中國投資者是不合理的。“ 我認為這些空蕩蕩的商店和許多建築物更多是國家經濟環境的結果，不僅是馬六甲的情況，馬來西亞其他州屬的情況也是如此。” ”

在Liew Chee Yoong看來，這個特殊的責任也在於馬六甲州政府。這不僅僅是中方的問題，而是整個項目如何實施以及哪些利益相關者首先需要溝通，他指出當地政府本來可以做得更好。“ 所以我不會把100%的責任歸咎於中國人。是的，他們可能有一些責任，但我認為馬六甲政府實際上可以介入，從早期階段更好地管理該項目。在項目開始之前，他們應該對所有相關利益相關者進行調查。”

缺乏透明度

馬六甲市的歷史街區已成為唐人街。一切都是用漢子寫的。無數的紅色和黃色燈籠裝飾着建築物，這座城市最著名的景點之一是最古老的佛教寺廟青雲亭（Cheng Hoon Teng），它位於一個以穆斯林為主的國家。此外，在查看地理位置的手機軟件上，著名的Jonker Street –都寫着漢字名“雞場街”“

佛教寺廟 © Clea Broadhurst/RFI

在這裡，我們見到了林，他是一名前當地記者，對馬六甲的中國項目有着廣泛的了解。和簡一樣，他對這座城市在沒有適當規畫的情況下發展得如此之快感到震驚。” 他感嘆道。“ 公開的信息並不多， 他們並沒有真正透露他們在做什麼。他們說這是一個深水港，完全由一家中國公司——中國交通建設公司（CCCC）運營。 »

林繼續說道：“ 那麼還有誰參與其中呢？ ” 誰從合同中受益？“我們應該獲得更多這方面的信息，”沒有透明度。我們有信息，但非常有限。很多事情還沒有完成。而有些項目乾脆就被擋住了，半途而廢了。此外，無論投資規模有多大，當地人都面臨著與生活成本相關的問題：如果不將工資提高到足夠的水平，就無法從項目中受益。然而，生活成本增加了，但工資卻沒有增加。在馬六甲，生活水平仍然很低。”

林的擔憂是：如果馬來西亞經濟出現問題怎麼辦？“ 斯里蘭卡是一個最好的例子，說明如果不控制關鍵基礎設施，事情可能會出錯，”他比較道。他們正在這裡建造一個深水港。如果我們走斯里蘭卡的路會發生什麼？如果出了問題我們真的能償還嗎？我們不想重蹈斯里蘭卡的覆轍。我認為它不是唯一一個。巴基斯坦也有問題，阿富汗和其他一些中亞國家已經很難償還中國的債務。 ”

位於馬六甲歷史中心的瓊克街（Jonker Street） © Clea Broadhurst/RFI

然而，林指出，過去十年來，語氣已經發生了變化。“ 中國對商業很嚴厲。胡錦濤領導下的情況大不相同，習近平上台後情況發生了變化。習近平現在底氣十足，因為他擁有絕對的控制權。在胡錦濤的統治下，一切都還可以談判，但在習近平的統治下，事情就非常非常不透明了。我們不知道他要做什麼。誰知道呢，他甚至可能撤回投資。”

缺乏透明度的問題經常出現。經濟學家Liew Chee Yoong認為，這反映了文化差異。“ 如果你在中國做生意，而不僅僅是在“一帶一路”，中國人往往更注重建立貿易關係。而且，在中國，規則也不是很明確。這就是為什麼提出這些透明度問題，我對此沒有異議，我認為這部分是正確的。但如果您無法償還貸款，那麼您一開始就不應該取出貸款。我認為我們不應該把200%的責任歸咎於中國自己。我認為有關國家在做出承諾之前必須正確管理自己的財政。一個國家必須在準備好的時候參與，這是最好的策略。但我們當然不能等太久，因為我們需要經濟競爭力。 ”

對遺產的擔憂

在該市的葡萄牙區，我們找到了馬丁·塞西拉 (MartinTheseira)，他曾是一名漁民，正在與中國投資者侵佔他的土地進行鬥爭。作為海洋愛好者，他向我們解釋說，我們在港口看到的島嶼是人工的，它們是在短時間內從頭開始創建的，有沙子和植被，同時等待在那裡看到一些娛樂區一類東西。 ……

這些破壞了地平線的小島給它帶來了苦澀的味道。“ 激發這樣的項目的動機是純粹而簡單的貪婪，” 當局允許這種建設是不負責任的，因為首先它是不可持續的。對環境和沿海社區造成的損害是不可逆轉的。海洋生物學家告訴我們，這是一種獨特的海洋多樣性。我們的社區受到影響是因為我們的生活方式依賴於海洋。對於我們來說，海洋是我們的生命線。事實上，我們從第一天起就一直在戰鬥，而且現在仍然處於同樣的情況。沒有真正的改進，因為沒有認真的承諾。 ”

Martin Theseira 在馬六甲港的人工島前。 © Clea Broadhurst/RFI

他最大的恐懼是他的社區、他的遺產和遺產的消失。“ 我認為這一切都會在未來十到二十年內消失。能否補償社區失去出海通道的損失？不能。我們無法取代它。再多的金錢也無法彌補社區資源的損失。金錢並不是解決一切問題的補償。 ”

馬丁指出，其他地方的變化也很明顯，這支持了他的論點。“ 我們看到該地區的變化以及與美國的緊張關係。中國人在南海問題上非常大膽。但我們真正能做什麼呢？這些都是超級大國在炫耀自己的實力。 ”

然而，經濟學家劉志勇指出，經濟競爭無論是什麼，都不是壞事。“ 如果我們談論經濟貿易、向其他國家擴張，更多的是中國向世界其他國家展示其軟實力。這不是一個糟糕的動態。我們自己也在努力與世界其他地區進行經濟接觸，但中國比其他國家做得更早。如果你看看非洲國家，你會發現他們從中國在非洲的投資中受益匪淺。多年來，中國人的業務已擴展到肯尼亞、尼日利亞和坦桑尼亞。中國幫助其他國家發展經濟，歐美也可以這樣做，這沒有錯。

馬來西亞沒有人不知道中美之間正在進行的全球經濟競爭。面對龐大且擁有大量現金儲備的“新絲綢之路”項目，美國啟動了其亞洲支柱。在印度-太平洋地區，華盛頓正在加強與包括馬來西亞在內的數十個國家的經濟夥伴關係。

採訪報道：法廣法文部記者 Clea Broadhurst

翻譯：艾米