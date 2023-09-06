阿米尼周年祭日前 伊朗當局逮捕她的叔叔以震懾

伊朗/阿米尼

伊朗當局逮捕了馬赫薩·阿米尼的一位叔叔，這位 22 歲的庫爾德裔女孩因戴不符合規定的面紗被伊朗特有的道德警察逮捕，於 2023 年 9 月 16 日在拘留期間被死亡。人權組織指責伊朗政府在阿米尼逝世周年紀念日前加強鎮壓民眾反抗。

阿米尼Mahsa Amini之死成為伊朗婦女追求自由與生命尊嚴的象徵。 阿米尼的大幅頭像在德黑蘭展現。 2022年10月25日 資料照片

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伊朗去年獄中死去的阿米尼的叔叔在她忌日前幾天被捕。據本台今天報道稱，阿米尼 (Mahsa Amini) 因不遵守嚴格的着裝規定而被道德警察逮捕，並於 2022 年 9 月 16 日報告死亡。她的死引發了伊朗長達數月的民眾抗議以及伊朗當局暴力鎮壓。

據三個非政府組織的報道，她的叔叔之一、30 歲的薩法·埃利 (Safa Aeli) 於 9 月 5 日星期二在伊朗西部庫爾德小鎮薩吉茲 (Saqez) 的家中被捕。

據非政府組織 Hengaw 的 Shekhi Awyar 報告說，伊朗當局在馬赫薩·阿米尼逝世周年紀念日前幾天發動的加強版鎮壓絕非偶然。 伊朗政府軍警在沒有任何逮捕令的情況下使用武力逮捕了阿米尼的叔叔。 阿米尼遺屬家人正面臨威脅。

該非政府組織說，伊朗政府正在盡一切努力阻止她的家人及民眾在她的墓前集會。 在阿米尼所埋葬墓地入口處，當局安裝了攝像頭來勸阻、嚇唬人們。 當局希望避免在9月16日她的逝世周年紀念日發生任何示威活動，因為他們非常清楚這可能標誌着新起義的開始。 因此，他們正在盡一切努力避免在伊朗這些庫爾德地區舉行集會，當局擔心示威抗議可能會再次蔓延到其他城市。

阿米尼死後一年來，許多伊朗婦女通過拒絕佩戴頭巾來反抗權力，戴面紗是伊朗伊斯蘭共和國的社會規範支柱之一。 據活動人士稱，當局鎮壓已導致數百人死亡，數千人被捕。 包括國際特赦組織在內的人權組織指責伊朗政府在馬赫薩·阿米尼逝世周年紀念日前加強鎮壓。

據這些消息人士稱，在抗議活動中被殺的抗議者的家人被逮捕並遭審問，當局迫使他們保持沉默。當局竭力阻止進一步的示威活動。 據這些消息來源稱，穆罕默德·邁赫迪（Mohammad Mehdi）是最近幾個月因與示威活動直接相關而被絞死的男子之一，他的父親或在被捕者之列。