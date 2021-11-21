亞特蘭大機場傳槍響 走火釀禍一度關閉

（法新社亞特蘭大20日電） 亞特蘭大繁忙的國際機場，今天傳出槍枝意外走火的事件，許多旅客驚慌尋找掩護，機場也一度因此短暫關閉。

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哈特斐德-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）在推特（Twitter）上說：「這並非槍手行兇，只是機場發生槍枝走火的意外，旅客或工作人員均安，調查正在進行中。」

這宗意外並未傳出傷亡。

機場一名發言人表示，在安檢處有一個袋子里被發現有槍之際，意外就發生了。

機場聯絡處主任戈比爾（Andrew Gobeil）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「當安檢人員走過去、或是袋子的所有人走過去取槍時，槍意外擊發了。」

戈比爾表示，槍意外擊發，槍枝所有人「開溜了」。戈比爾強調，有關當局知道那名男子的身分。

根據CNN播出的影片，巨大的聲響讓人們邊躲邊跑，他們倉皇四逃時，撞翻了行李箱和紅龍柱。

有些人躲進機場餐廳，甚至有人跑到停機坪上。

一名CNN記者搭乘的班機剛落地，她聽到機長廣播「有槍手正在行兇」，並告訴乘客，他們還無法獲准下飛機。

事件約在當地時間下午1時30分發生，機場當天稍後已恢復運作。

美國喬治亞州（Georgia）一項備受爭議的法案2014年通過，准許民眾攜帶獲許可的槍枝到機場、酒吧、學校和教堂等公共區域。

但在聯邦的法律下，攜帶武器進入運輸安全局（Transportation Security Administration）的檢查區是違法的。

今天的事件，發生在1年中最繁忙周末之一。

© 2021 AFP