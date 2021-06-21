亞美尼亞國會選舉 帕辛揚提前宣布勝選

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（法新社亞美尼亞首都葉里凡21日電） 亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天提前宣布贏得國會大選；亞美尼亞與亞塞拜然交戰之後，他為化解政治危機，宣布提前舉行這場選舉。

但他最大對手、前總統柯查揚（Robert Kocharyan ）陣營隨即挑戰選舉結果，並指控選舉舞弊。

這場被視為兩強相爭的選戰，46歲的帕辛揚與66歲的柯查揚選前都獲得廣大民眾支持。

初步結果顯示，帕辛揚所屬政黨在昨天的投票中囊括57%選票，大幅領先柯查揚陣營的19%。根據已完成的6成選區計票結果，還有另一政黨拿到5%以上選票，可在國會取得席次。

帕辛揚今天清晨宣布：「亞美尼亞人給我們人民契約黨（Civil Contract）領導國家的授權，也給了我領導國家、擔任總理的授權。」

「我們已經知道我們在選舉中贏得讓人信服的勝利，我們會在國會擁有讓人信服的多數。」他鼓勵支持者今晚走上首都葉里凡（Yerevan）的主要廣場。

帕辛揚在僅3成選區完成計票之後就宣布勝選，柯查揚陣營表示，不會承認帕辛揚的提前宣布勝選。

柯查揚陣營表示：「投票所的數百個跡象證明有組織性與計畫性的偽造情事，那是不被信任的重大理由。」他們說，不會「承認」這個結果，除非這些「違規」經過調查。

昨天晚間檢方表示收到319個違規通報，並已展開6 項刑事調查，全部都是有關選戰期間買票指控。

這場選舉備受蘇聯時期老大哥俄羅斯以及亞塞拜然和土耳其密切關注。亞美尼亞去年為了納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh, 納卡區）而與亞塞拜然爆發戰爭，在這場為期6周的衝突中，土耳其支持亞塞拜然。

© 2021 AFP