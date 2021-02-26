亞美尼亞政治危機 總理遭軍方逼宮

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（法新社葉里凡25日電） 亞美尼亞軍方要求總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）辭職，帕辛揚今天指控軍方意圖政變並號召民眾上街，兩派陣營都有上萬人在首都葉里凡市中心集會互別苗頭。

亞美尼亞武裝部隊參謀總長加斯派瑞安（Onik Gasparyan）今天出人意表要求政府下台，數小時後，帕辛揚在葉里凡市中心召集約2萬名支持者，抗議軍方企圖推翻他的政府。

反總理的陣營也號召約1萬人在不遠處互別苗頭，然後開始紮營、在國會外設路障，誓言日以繼夜抗爭。

帕辛揚在集會期間要求武裝部隊支持政府，「我在此命令所有將領、軍官和士兵，克盡職責保護國界和領土完整」，還說「軍方必須服從人民和民選當局」。

帕辛揚表示，他已準備好與反對陣營對談，但也揚言逮捕任何做出超越合理政治訴求行為的人。

帕辛揚自去年11月以來就面臨下台壓力，反對派批評他處理納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh ）爭議不當。

亞美尼亞和亞塞拜然去年為具爭議的納卡區激戰6周，造成雙方逾6000人死亡。雙方在俄羅斯斡旋下籤署和平協議，亞美尼亞最後以放棄大片土地作收，引發民眾不滿情緒高漲。

© 2021 AFP