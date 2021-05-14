亞美尼亞總理控亞塞拜然入侵 緊張情勢升高

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（法新社亞美尼亞葉里凡13日電） 亞美尼亞代理總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天指控亞塞拜然軍隊越過南部邊界，試圖聲索領土主權，這兩個宿敵的緊急情勢再度升高。

去年，亞美尼亞與亞塞拜然在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區爆發戰爭。這場歷時6周的衝突奪走約6000條人命，是在亞美尼亞讓出掌控數十年的一大片領土才終結。

今天凌晨，帕辛揚召開緊急安全會議，並指控亞塞拜然再度違法。

帕辛揚說，亞塞拜然的軍隊挺進亞美尼亞南部超過3公里，試圖「包圍」橫跨兩國的塞利湖（Lake Sev Lich）。

帕辛揚說：「這是對亞美尼亞共和國領土主權的侵犯。這是顛覆性滲透行為。」

他說，亞美尼亞軍人採取「適當的戰術動作」因應，但強調最新緊張局勢應透過談判解決。

亞塞拜然外交部稱帕辛揚的說法具挑釁意味，說亞美尼亞的「邊界軍隊進駐屬於亞塞拜然的土地，在拉欽（Lachin）與克爾巴賈爾區（Kalbajar）」。

亞塞拜然外交部深夜發表聲明說，亞美尼亞發表具挑釁意味的聲明令人震驚。亞塞拜然外交部說：「亞塞拜然致力於化解區域緊張情勢，並敦促有關各方往這個方向採取行動。」

© 2021 AFP