（法新社香港7日電） 投資人看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異病毒株Omicron將證明不如原先擔憂的那麼危險，帶動美國股市昨天收盤勁揚，亞洲股市今天受到激勵全線收高。

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Omicron變異株已在全球各地現蹤，但尚未傳出死亡病例。各國當局持續努力判斷這支病毒株傳染力有多高，以及現有疫苗的對抗效力有多強。

美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）周末表示，關於Omicron嚴重性的初步數據「有點振奮人心」。歐洲和美國股市昨天應聲反彈，其中道瓊指數收盤上揚1.9%。

紐約外彙經紀商安達（OANDA）的資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「那無疑是市場唯一需要聽到的消息。在亞股帶領下，歐洲和美國股市買氣回籠，且如預期由旅行和休閑類股領漲，科技類股則僅小幅上揚。」

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）也在客戶報告中指出：「對於Omicron變異株的過度恐懼已緩和，股市買氣跟着大增。」

另一方面，中國央行今天採取調降存准率行動，有助縮限中國地產業債務危機帶來的經濟衝擊，也提振亞股投資人信心。

中國人民銀行宣布，15日起將大多數金融機構的存款準備金要求比率調降0.5個百分點，長期將為中國經濟注入人民幣1.2兆元（約新台幣5.2兆）資金。中國地產業巨擘恆大在香港股價應聲收漲1.10%。

近日股價連番重挫的中國電子商務巨頭阿里巴巴，今天在逢低進場買氣加持下，在香港掛牌股價收盤大漲逾12%，助攻港股大盤收高2.71%。

東京股市收盤勁揚1.89%，上海股市收高0.16%，雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、台北、雅加達、馬尼拉和曼谷股市全數收紅。

© 2021 AFP