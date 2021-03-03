亞股全面收高 通膨和股市修正疑慮持續

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（法新社香港3日電） 前一個交易日挫跌的亞洲股市今天全面收漲，不過，投資人仍對股市可能出現修正走勢抱持謹慎態度，同時市場對資產泡沫和通膨攀升的疑慮持續與抗疫的進展拔河。

疫苗的供應增加和施打擴大、拜登政府的振興經濟措施一如預期通過，加上新增感染病例減緩，以及防疫封鎖措施鬆綁等消息，都帶動各界對全球經濟下半年活動可望激增的論述。

不過，通膨預期心理仍讓市場困擾，投資人憂心砸錢拚經濟恐造成物價一飛衝天，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）調高利率，而移除了去年對股市提供支撐的三大支柱之一。

市場對通膨的焦慮，加上12個月來的漲勢已把指數推高至歷史新高或多年來高點，造成股市近來的震蕩。

上周美國公債殖利率攀升引發股市賣壓，儘管本周債市回穩，投資人仍持謹慎態度。殖利率攀升意味着利率將上揚。

而在白宮表示，可望有足夠的疫苗在5月底前讓國內每位成年人接種疫苗，比之前預期還早了兩個月後，市場很快重燃希望。

AxiTrader策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場的通膨預期心理也是如此。儘管疫苗捎來的好消息試圖對市場的風險情緒注入強心針，但通膨若如預期上揚時，這可能會是雙面刃， 一旦迫使聯準會出手時，更是如此。」

摩根士丹利私人財富管理公司（Morgan Stanley Private Wealth Management）的西蒙尼提（Katerina Simonetti）表示：「我們認為我們依然處於牛市，不過，我們年初以來看到像這樣的拉回十分自然，有時甚至是必要的。」

西蒙尼提告訴彭博電視：「倘若利率開始攀升，比預期還快，市場可能會有更大的拉回走勢。」

港股今天領漲亞股，恆生指數收漲2.70%，上證綜合股價指數收漲1.95%，台北股市收漲1.66%，日經指數收漲0.51%，首爾股市收漲1.29%，澳洲股市收漲0.82%，新加坡股市收漲0.78%。

© 2021 AFP