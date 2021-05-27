亞股升勢歇息 收盤漲跌互見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港27日電） 近日股市出現一波漲勢後，投資人買氣稍歇；加上擔心全球經濟復蘇會刺激通貨膨脹明顯升溫，迫使央行提前縮減貨幣寬鬆政策，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

近幾個月交易商益發擔憂經濟強勁復蘇對物價的影響。儘管包括美國聯邦準備理事會（Fed）等重要官員一再重申，任何通貨膨脹升溫只是暫時性，央行超寬鬆貨幣政策將實施至復蘇穩上軌道。但投資人的憂慮仍在。

最近在一些國家更出現立場鬆動跡象。包括紐西蘭、加拿大和挪威的央行都已暗示，可能開始縮減收購債券措施的規模，甚至最快明年開始升息；冰島央行更已開始這類行動。

派柏桑德勒公司（Piper Sandler & Co）策略師強生（Craig W. Johnson）指出：「投資人似乎選擇相信聯準會所預測的通膨升溫只是暫時現象，但我們揣測，若未來幾個月缺乏證據支持，投資人可能失去信心。」

強生還說，在交易商能更清楚掌握可能的通膨走向和央行計畫之前，市場很可能將繼續受到不穩定性和經濟不確定性擺布。

美國股市昨天收盤又見小漲，無法提供強勁利多，使得亞洲股市今天難以維繫本周以來漲勢。東京和台北股市收盤下跌0.3%，香港股市收低0.2%，首爾股市收跌0.1%，威靈頓股市收挫0.8%。

不過，上海股市收盤上漲0.4%，新加坡股市收高0.6%，馬尼拉股市更爆出逢低進場買氣大漲5.1%，曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅，雪梨股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP