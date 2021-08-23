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（法新社香港23日電） 美聯準會高層表示，Delta變異株散播可能令他重新考慮對縮減購債的觀點，激勵美股上周五表現，投資人本周追隨這股強健漲勢，亞股及油價歷經上周跌勢後，今天因逢低買盤反彈。

對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異病毒株的憂心，令全球股市感到不安，因為Delta疫情迫使若干政府重新實施限制措施。與此同時，聯準會上周公布7月會議紀錄，顯示可能在年底前開始撤回大量金融支持，進一步令市場感到驚慌。

龐大的債券購買計畫，以及創紀錄的低利率，是逾一年來全球經濟復蘇的重要支柱；而預期資金將被抽走，已阻礙了經濟復蘇進程。

不過，被視為鷹派的美國達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）總裁凱普蘭（Robert Kaplan）上周五指出，他可能有鑒於Delta變異病毒株快速散播，重新考慮他認為應早點縮減購債的觀點。

凱普蘭的發言造成美元貶值，促使油價反彈上漲逾2%，而觀察家也指出，對於原油需求的考量，可能引發石油輸出國家組織（OPEC）及其他主要產油國重新考慮慮每月增產計畫。

此外，凱普蘭的發言也振奮美股勁揚，3大指數上周五全數反彈，亞股今天本周開市追隨美股漲勢普遍收紅。

東京股市日經225指數上揚1.8%，收27494.24點；香港恆生指數上漲1.1%，收25109.59點；上海證券交易所綜合指數揚升1.5%，收3477.13點。

曼谷、雅加達股市皆上漲逾1%，雪梨、首爾、威靈頓及孟買股市也上揚，台北股市則勁揚逾2%。

© 2021 AFP