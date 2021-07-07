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（法新社香港7日電） 美股道瓊工業指數和標準普爾500指數昨天收黑，而亞洲股市在投資人擔憂經濟復蘇前景和中國擴大打壓科技企業的情況下，今天普遍跟隨美股跌勢收低。

石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）最新一輪協商增產的談判破局後，油價昨天一度暴漲，美國原油期貨價格逼近7年來的高點。但投資人隨即想到限制原油產量的行動可能土崩瓦解，轉而拋售布倫特原油和西德州中級原油期貨合約。

這波油價趨勢也加劇通膨疑慮。投資人憂心經濟過熱可能迫使美國聯邦準備理事會（Fed）等各國央行比預期中更早升息。

顧問公司Truist Advisory Services首席市場策略師勒納（Keith Lerner）告訴彭博新聞（Bloomberg News），投資人仍擔憂聯準會縮減購債規模會發生什麼事，而且財政刺激方面缺乏拉力，這些不確定因素為市場平添動蕩。

另外，中國網路叫車巨頭「滴滴出行」的App近日被中國國家網信辦勒令下架，也使中國打壓科技巨頭的疑慮隱現。

美國昨天公布的6月份服務業指數不如預期，美股道瓊和標普指數回跌，美債殖利率下滑。東京股市今天跟隨美股跌勢收黑，首爾、香港和新加坡股市也收低。

澳洲方面，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變種病毒令人更憂心疫情，最大城市雪梨還延長封城措施，但雪梨股市今天收漲。上海股市也收高。

© 2021 AFP