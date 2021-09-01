亞股多收漲 市場觀察經濟是否可挺過Delta疫情復蘇

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（法新社香港1日電） 亞洲股市今天開盤漲跌互見後，終場多收高。投資人試圖評估全球經濟復蘇是否有足夠韌性，挺過高傳染力Delta變異株引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上月27日預告，Fed將逐步退出超寬鬆貨幣政策，升息時也會更加謹慎。這番言論有助推動本周股市穩健上漲。

雖然美國在疫苗接種計畫告捷下，很大程度上維持開放，但其他疫苗接種進度緩慢的國家仍在努力應對新一波疫情，並被迫採取嚴格防疫措施。這讓部分投資人懷疑，年初經濟復蘇的強勁勢頭能否繼續維持。

此外，投資人樂觀情緒持續受到部分國家疫苗計畫遇阻和確診人數激增的考驗。全球第二大經濟體中國正透過一系列新法規，加強掌控國內的私營企業，也對市場氣氛帶來衝擊。

亞股今天開盤漲跌互見。在投資人似乎暫對最新數據顯示中國8月製造業活動萎縮的消息置之不理下，多數主要市場午盤反彈回升。

日股基準日經225指數收盤勁揚361.48點，或1.29%，來到28451.02點。港股恆生指數收漲0.58%，來到26028.29點。上海綜合股價指數收漲0.65%，來到3567.10點。

至於其他亞股方面，新加坡、首爾和威靈頓股市都收漲；雪梨、台北、馬尼拉、孟買、曼谷和雅加達則收黑。

© 2021 AFP