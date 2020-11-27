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（法新社香港27日電） 亞洲多國股市今天維持上漲動力，以強勁表現結束本周，投資人繼續受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗有望幾周內推出的可能性激勵。

目前至少有3支疫苗正在準備推出，各界高度期盼明年就可開始回歸正常生活，提振深受打擊的全球經濟。

疫苗成功的消息讓股市繼續走高，由航空股與其他觀光類股領漲。

對美國政壇不穩定的憂慮減緩，同樣強化市場的樂觀情緒。美國民主黨拜登（Joe Biden）贏得總統大選；現任總統川普（Donald Trump）26日則宣布，雖然他認為選舉舞弊，但若他在下月選舉人團投票時敗選，他就會下台。

不過，歐美病例持續驚人增加，使得股市漲幅受限；其他國家如日本、韓國現在疫情也加劇。

在數以百萬計美國人不顧官方建議，到國內各地旅行慶祝感恩節後，人們憂心美國疫情還會加速擴散。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，他預期假期過後疫情將一波接着一波加劇。

新病例激增迫使多國政府重新實施封鎖令，以及其他有害經濟的限制措施，令人擔憂早已遲緩的經濟復蘇。

香港股市今天連續第6個交易日收漲，上海股市上漲逾1%。東京、首爾、威靈頓、台北、曼谷、雅加達股市都收紅。

但中國表示將對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅，加劇兩國間的緊張後，雪梨股市下跌0.5%。馬尼拉股市因投資人經歷近期漲勢後獲利了結，下跌2%。

© 2020 AFP