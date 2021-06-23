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（法新社香港23日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）昨天再對貨幣政策做出承諾，令投資人安心，全球股市應聲走揚，亞洲股市今天接續收高。上周因聯準會預測將比原先示意時間提前升息，令投資人驚慌。

由於全球最大經濟體美國正自去年重創後谷底強勁反彈，引發股市交易商擔憂，官員可能在明年升息，以試圖預防經濟過熱和通貨膨脹率飆升。華爾街股市18日應聲重挫，亞股21日接棒走跌。

投資人害怕疫情高峰時祭出的超寬鬆貨幣政策結束，這層憂慮已困擾交易場數個月，股市一年多來上漲趨勢也因此被打斷。

但觀察家表示，聯準會一再承諾會維持措施，直到美國失業情況轉為溫和與通膨持續火熱，投資人似乎正逐漸聽進去。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天也在國會聽證會上安撫投資人，他表示，美國通貨膨脹率勁揚，可能幾乎來自和經濟重啟直接相關產業，央行官員預期這部分物價漲勢將停止。

鮑爾還說，聯準會將不會預防性調升利率，因為官員認為美國失業人數仍過高，也擔心通膨可能反撲。

此外，紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）總裁威廉斯（John Williams）昨天稍早也表示，升息時間仍在「遙遠的未來」。

美股三大指數昨天連續第2天收盤勁揚，其中那斯達克指數更收在歷史新高。亞股今天接棒走升，香港股市收高1.8%領漲，台北股市也漲逾1%。

同樣收高的包括上海、新加坡、首爾、威靈頓、馬尼拉股市。但雪梨、孟買、雅加達、曼谷股市收黑，東京股市則收在平盤。

© 2021 AFP