（法新社香港2日電） 亞洲股市今天跌多漲少，美國聯邦準備理事會本周舉行決策會議前夕，投資人轉趨觀望。市場預期央行官員將開始逐步退出疫情期間龐大的刺激計畫，同時關注通膨和供應鏈問題。

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強勁的財報季表現帶動華爾街股市再創新高，推升亞股今天盤初漲勢，但因投資人憂心中國最新一波疫情恐導致當局重新實施嚴格的封鎖措施，將衝擊香港和上海的前景，部分亞股止漲回跌。

中國今年稍早祭出類似的嚴格封鎖措施，導致經濟活動大減，拖累成長。

目前市場焦點轉向聯準會（Fed）今天召開的兩天決策會議。外界預期聯準會本月將開始逐步縮減量化寬鬆計畫，但觀察家指出，聯準會升息時間表將是會中首要議題。

渣打銀行（Standard Chartered Bank）的英格蘭德（Steven Englander）表示，這場會議的主要焦點「較多在聯準會的通膨立場，而不是縮減量化寬鬆」。

他在報告中指出：「聯準會不得不正視整體通膨和基礎通膨，這些通膨都高於聯準會預期。」

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）則認為，現在需要的是縮減量化寬鬆。

「我對全球政策利率維持在紀錄低點沒有意見，儘管從全球數據來看有復蘇的情況，但這些復蘇依然脆弱。現在必須結束的是量化寬鬆，這項在疫情高峰期間亟需的貨幣戰術打擊，很快就到了有效期限。」

美國5日還將公布最新的就業數據，市場將可從中一窺通膨和疫情對就業市場影響的新線索。

亞股今天多收低，日股基準日經指數收跌0.43%，港股恆生指數挫0.22%，上海綜合股價指數跌1.10%。

其他亞股，台北、雪梨股市挫跌。首爾、新加坡、曼谷股市則上漲。

© 2021 AFP