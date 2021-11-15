亞股多收高 投資人仍關注通膨

（法新社香港15日電） 亞洲股市今天隨着華爾街股市漲勢大多收高，但通膨疑慮仍盤據投資人心裡。

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全球經濟復蘇的樂觀氣氛雖沒變，但投資人對數十年來未見的物價漲勢日益憂心，擔心央行恐必須加速緊縮貨幣政策，幅度將超乎預期。

美國上周公布的消費者信心來到10年低點，顯示民眾荷包對於物價上漲越來越有感，而對聯邦準備理事會（Fed）帶來壓力。

不過，美國官員堅稱通膨攀升將是暫時性，並將隨着供應鏈問題解決而消退。

然而，澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）表示：「倘若消費者信心和實質支出受到消費者物價通膨6%的壓力，不但會讓聯準會頭痛，也會對白宮造成政治問題。」

儘管如此，華爾街三大指數12日收高，稍早於9日和10日因美國通膨超乎預期引發的跌幅隨之縮減。

日本股市今天收高，最新數據顯示，日本第3季經濟萎縮幅度超乎預期，升高市場期待當局公布大型刺激方案振興經濟的樂觀心理。

北京證交所今天正式開市。中國媒體報導，多檔新股漲幅超過30%，10檔首度上市的新股漲幅超過60%，觸發熔斷機制，一度暫停交易。

日股日經指數收盤上漲0.6%，來到29776.80點。香港恆生指數收漲0.3%，來到25390.91點。上海綜合股價指數收跌0.2%，來到3533.30點。

至於其他亞洲股市，首爾、雪梨、威靈頓、新加坡和台北股市都收漲；曼谷、馬尼拉和雅加達股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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