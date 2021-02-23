亞股多數收紅 但通膨憂慮影響樂觀行情

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（法新社香港23日電） 由於投資人越來越看好疫苗接種計畫將促使全球經濟重返正軌，亞洲股市今天大多應聲收高。但經濟復蘇可能刺激通貨膨脹升溫及利率升高，這類困擾令市場樂觀氣氛受到影響。

隨着各國政府加快2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種腳步，加上全球多數地區染疫和死亡病例數增速放緩，因此觀察家預測，今年中開始，在防疫封鎖措施放寬之下，經濟活動將大幅反彈。

除此之外，美國總統拜登（Joe Biden）提出的振興經濟大規模支出方案，很可能在3月獲得國會通過；美國聯邦準備理事會（Fed）也承諾，若有必要會一直維持超寬鬆的貨幣政策。種種因素增添股市利多。

儘管市場信心走強，但投資人也開始把焦點轉向通膨升溫可能帶來的衝擊。若民眾陸續恢復逛街購物、上餐館或度假旅行，將促使物價上漲。

預期物價大漲的心態，已造成美國10年期公債殖利率衝上1年來高點，並引發投資人驚慌擔憂利率也會跟着攀升。

先前受惠於防疫居家令而表現突出的科技類股，如今受到最大衝擊，美國股市以科技股為重的那斯達克指數昨天收盤重挫逾2%。而未來很可能受惠於經濟活動恢復的類股，則出現寄望已久的買氣，美股道瓊工業指數昨天應聲微幅收紅。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「投資人很快重新發現，在走出疫情的復蘇過程中，並非所有類股都受到平等待遇。昂貴的科技股便遭到拋售，變現來買進較便宜的旅遊類股，以及能源股和其他受惠於通膨升溫的類股。」

亞股投資人今天抱持謹慎態度交易，香港股市收盤上揚1%，雪梨股市收高0.9%，新加坡、台北、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也全數收漲。但上海股市收低0.2%，首爾和威靈頓股市皆收跌0.3%。東京股市則因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP