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（法新社香港19日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄暗示今年底前可能開始縮減購債規模，美股聞訊收黑，亞洲股市今天也幾乎全數收跌。

聯準會因疫情而實施的寬鬆貨幣政策，帶動全球股市維持一年多漲勢，如今出現寬鬆貨幣政策將寫下句點的預期，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情快速蔓延，各國當局重新祭出防疫措施，迫使經濟學家對經濟復蘇狀況重新評估，在在讓投資人情緒悲觀。

中國持續打壓科技公司的擔憂，也繼續對投資人造成負面影響。中國遊戲龍頭騰訊警告，北京將採取進一步措施，加強限制遊戲產業。

經濟強勁復蘇恐加速物價上漲，如果聯準會沒有及時採取行動，可能產生失控的狀況，投資人對此相當擔心，已有一段時日。

根據聯準會會議紀錄，「大多數與會者指出，今年開始放慢資產購買步伐可能是合適的。」

香港恆生指數下跌逾2%，東京和新加坡股市也下挫逾1%，台北和雅加達股市挫跌逾2%，首爾股市下跌1.9%，上海和雪梨股市也都收跌。

然而，威靈頓股市上漲將近2%，主因是紐西蘭當局表示他們在一起導致全國封鎖的COVID-19確診病例源頭追查上，已經取得突破。

© 2021 AFP