亞股幾乎全收跌 港股持續重挫

（法新社香港15日電） 亞洲股市今天幾乎全收跌，中國科技之都深圳因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻封城，加上俄羅斯向中國請求軍援的擔憂，香港科技股領跌恆生指數。

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俄軍入侵鄰國烏克蘭至今，全球股市持續急劇下跌，國際強權對俄國實施癱瘓性制裁，眾多跨國企業紛紛退出俄國市場。

外界擔心制裁措施對俄國大宗商品供應造成影響，尤其是石油，國際油價飆漲也讓人擔心已經很高的通膨將失控，衝擊脆弱的經濟復蘇。

香港股市是受最嚴重打擊市場之一，中國監管機構對科技企業的打壓，早就讓香港承受不小壓力，這是中國政府收緊對經濟控制的舉措之一。

美國當局也正尋求對在紐約上市的中國企業施壓消息，上周引發美股中概股集體暴跌。傳出深圳封城新聞後，今天賣壓持續出籠。

中國表示，深圳14日起封城7天，抑制疫情擴散後，香港恆生指數昨天急跌，恆生科技指數大跌11%。

恆生指數今天跌幅一度超過6%，最終收跌5.72%，恆生科技指數則暴跌8%左右。

上海股市也挫跌4.95%；雪梨、首爾、台北、雅加達、曼谷和威靈頓股市都收跌；東京、新加坡和馬尼拉股市則收漲。

© 2022 AFP