亞股接棒美股漲勢 港股大漲逾7%

(法新社香港17日電） 亞股今天延續前一天強勁走勢，科技股凌厲漲勢帶動港股持續從近來頹勢中反彈上揚，投資人也樂見美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息1碼後，對美經濟發表安撫人心的評論。

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區域市場氣氛持續受到中國經濟高層官員提振市場措施的激勵，中國國務院副總理劉鶴昨天主持金融委會議，誓言將推出措施，對受重創的市場提供支撐，並暗示對科技股的打壓近尾聲。港股昨天在這項正面消息的激勵下，大漲逾9%。

此外，烏克蘭和俄羅斯更進一步邁向停火，也對市場帶來正面消息。俄烏戰爭造成了市場挫跌，推升商品價格，引發通膨憂慮。

美國聯邦準備理事會升息1碼，不過，對美國經濟提出樂觀的看法，似乎緩解部分通膨疑慮，這是聯準會2018年以來首次升息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，明年陷入衰退的機率微乎其微，並指出美國經濟處於「強力和優異的位置，有能力處理更緊縮的貨幣政策」。

鮑爾在會後記者會上表示：「我們不會讓高通膨根深柢固。那樣代價將會太高。」

鮑爾說，聯準會誓言將利用強力的工具抑制通膨。市場預期聯準會年底前將再升息6次。

前一天的華爾街股市強力走高後，亞股今天接棒續漲。

港股恆生指數勁漲7.0%，收在21501.23點。日股日經指數收漲3.5%，來到26,652.88點。上海綜合股價指數漲1.4%，收在3215.04點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、馬尼拉股市漲幅逾1%，台北股市大漲3%。新加坡、曼谷和威靈頓股市也都收高。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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