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（法新社香港23日電） 亞洲股市今天再收高，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發傳喜訊，帶動樂觀情緒，但世界各國確診病例飆升引發的擔憂使得漲幅再度受限。

美國國會山莊針對刺激方案的談判缺乏進展，加上白宮和聯邦準備理事會（Fed）對緊急放款計畫的現金規模出現分歧，也是漲幅受限的原因。

數家製藥大廠紛紛宣布自家疫苗試驗的結果優於預期後，全球新的一年能夠開始恢復某種形式正常生活的希望，在這個月不斷增強。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（University of Oxford）今天表示，雙方共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗經過試驗，「平均效力為7成」。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech 20日表示，已經為他們研發的疫苗申請緊急使用授權，美國人可望在12月接種疫苗。美國莫德納生物技術公司（Moderna）則預期會儘快提出申請。

富國資產管理（Wells Fargo Asset Management）策略師傑考布森（Brian Jacobsen）說：「疫苗的消息令市場情緒高漲。從我們的角度來看，問題在於我們首先必須撐過冬季，之後要迎接經濟惡化的意外消息。」

首爾股市上漲1.92%，曼谷股市勁揚2.24%，上海股市上揚1.09%，新加坡股市揚升1.27%，台北股市上漲1.18%，雅加達股市上揚1.46%，雪梨股市小漲0.34%，威靈頓股市上漲0.48%，馬尼拉股市小漲0.12%。東京股市因逢勞動感謝日休市。

© 2020 AFP