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（法新社香港8日電） 投資人關注2019冠狀病毒疾病疫苗問世，還有美國經濟刺激方案的談判燃起希望等正面消息，但疫情確診病例數激增、美中兩國情勢緊張等因素攪局，亞洲股市今天收盤走勢呈現分歧。

在英國大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫展開之際，美國正準備儘快批准疫苗接種。疫情持續肆虐美國和歐洲，亞洲部分地區的疫情也再度升溫。

疫情捲土重來早已迫使各國政府再度實施封鎖措施，或嚴格的防疫限制，讓今年飽受蹂躪的全球經濟再度面臨壓力。

美國兩大黨國會議員提出9080億美元的紓困方案，多數民主黨議員表示支持，外界樂觀預期共和黨議員很快就會達成共識。

民主黨籍聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）說：「這是我們在耶誕節和年底前的最後機會，在公共衛生危機期間，為全美家庭提供援助。我們還剩下幾個問題，我認為我們可以解決的。」

東京股市下跌0.30%，香港股市下挫0.76%，上海股市小跌0.19%，首爾股市挫跌1.62%。

然而，台北股市上漲0.73%，雪梨股市小漲0.19%，曼谷股市攀漲2.01%，雅加達股市上揚0.23%，威靈頓股市上漲0.50%。

© 2020 AFP