亞股收盤走勢分歧 阿里巴巴財測悲觀拖累港股

（法新社香港19日電） 亞洲股市今天收盤走勢分歧，中國電子商務巨擘阿里巴巴昨天發布悲觀財測，今天在香港股價應聲重挫逾10%，拖累港股大盤。 法新社報導，亞股交易商近期持續受到美國股市漲勢鼓舞，美股標普500和那斯達克指數昨天雙雙收在新高點。但投資人仍聚焦於通貨膨脹火熱情況，以及越來越多人預期各國中央銀行將提前緊縮貨幣政策。

廣告 繼續瀏覽後續

本月已公布的數據顯示，美國物價漲幅創下30年來新高，加拿大和英國的物價漲幅也分別來到18年和10年高點，歸咎於能源成本勁揚及全球供應鏈打結。

包括韓國和紐西蘭等一些國家的金融首長已調升利率，英格蘭銀行（Bank of England）也預計在今年底前跟進，投資人目光如今望向美國聯邦準備理事會（Fed）。

聯準會先前已宣布，打算要將大規模購債計畫縮減；如今更面臨越來越大壓力，恐在明年中便有必要升息。

另一方面，一度是中國野心勃勃民間企業典範的阿里巴巴，昨天公布第二季凈利銳減81%，營收成長也不如預期，主要受到中國經濟成長速度減緩及北京對科技業打壓的衝擊。

阿里巴巴在紐約掛牌股價昨天應聲重挫逾11%，今天在香港股價收盤挫低10.7%。其他在港股掛牌的中國科技企業如騰訊、心動也以較小跌幅作收，大盤恆生指數則收挫1.1%。新加坡、威靈頓、台北、曼谷和馬尼拉股市同樣收黑。

不過，東京股市今天收高0.5%，因日本政府宣布計畫，將為國家經濟注入4900億美元（約新台幣13兆6200億元）來驅動疫後復蘇。

上海股市則收漲1.1%，雪梨、首爾和雅加達股市也收紅。

© 2021 AFP